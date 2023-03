Elon Musk presenta la nueva planta de Tesla que se instalará en NL

El CEO de Tesla, Elon Musk, anunció la construcción de una nueva planta de producción de la compañía en México, cerca de Monterrey, Nuevo León.

Durante el Investor Day 2023 de la compañía, el directivo aseguró que el nuevo complejo complementará la producción de las otras cuatro plantas ubicadas en Texas y Nevada, en Estados Unidos; Berlín, Alemania, y Shanghai , China.

“Es parte de nuestra expansión global, no significa que moveremos nada, nuestras otras plantas continuarán en expansión”, aseveró.

Our next Gigafactory will be in Mexico, manufacturing our next-gen vehicle pic.twitter.com/bk0IKrGtaZ — Tesla (@Tesla) March 2, 2023

Musk, quien durante el evento saludó al gobernador de Nuevo León, Samuel García, subrayó que el nuevo complejo impulsará all crecimiento de la compañía.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció el martes pasado que el magnate Elon Musk lo invitó a participar en el Investor Day en Austin, Texas para dar los detalles de la inversión de la Gigafactory que se construirá en el municipio de Santa Catarina.

Bienvenido @Tesla. Bienvenido el futuro. Bienvenido el Nuevo Nuevo León. @elonmusk https://t.co/xQlNnYjild — Samuel García (@samuel_garcias) March 2, 2023

“Vamos a Austin hoy (ayer) en la noche, nos invitó Elon Musk al Investor Day que empieza mañana a las 11 de la mañana (…) Ya me dijeron que mañana van a mostrar un rénder de la Gigafactory más grande del mundo, en Santa Catarina”, informó el gobernador en redes.

Tesla presentó su Plan Maestro 3

Elon Musk, director de Tesla y Andrew Baglino, vicepresidente de ingeniería de la armadora automotriz, presentaron el Tesla Investor Day 2023 y expusieron lo importante que es usar la tecnología para conseguir energía sostenible para el mundo.

Tesla Investor Day https://t.co/kcJWQcAFkJ — Tesla (@Tesla) March 1, 2023

Musk indicó que Tesla mantiene su plan de vender 20 millones de autos eléctricos al año hacia 2030.

Durante el evento, realizado en la planta de Austin, el directivo dio a conocer su Plan Maestro 3, el cual prevé acelerar el crecimiento de la compañía en los próximos años.

El magnate de la tecnología fue enfático en que el futuro de los automóviles, barcos y aviones deben funcionar con energía eléctrica y no con combustibles fósiles.

La proyección de Tesla en la economía y el medio ambiente apuesta por dejar de utilizar carbón y aprovechar la energía solar y eólica para usar generar energía sustentable, aunque coincidieron en que aún falta mucha investigación para crear la infraestructura necesaria.

Elon Musk está interesado en seguir invirtiendo en México

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó el martes pasado que la planta automotriz de Tesla, propiedad de Elon Musk, se instalará en Nuevo León.

“Platicamos ayer con el señor Elon Musk, el director de Tesla. Hay ya un entendimiento, sí van a dedicar la inversión a México y se va a establecer la planta en Monterrey con una serie de compromisos para enfrentar el problema de la escasez del agua. Ellos van a ayudar en este sentido”, señaló en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

López Obrador aseguro que el empresario Elon Musk, dueño de Tesla, “está muy interesado” en seguir invirtiendo en nuestro país y subrayó que lo invito a venir a México.

Durante la conferencia mañanera de este miércoles, AMLO dio a conocer que vendrán técnicos de Tesla a México para afinar detalles para la nueva planta en Nuevo León.

“Lo invité (a Musk), quiere venir él, me mandó decir cuándo estimo yo, que podríamos hacer un recorrido por el país”, aseguró el mandatario.

El presidente dijo que habló también con Musk del Plan Sonora, el cual perfila impulsar la producción de energías limpias y baterías de litio para autos eléctricos.

La subsecretaria de Asuntos Multilaterales de la cancillería mexicana, Martha Delgado, dijo que la inversión para la nueva planta en Nuevo León superaría los 5 mil millones de dólares y que Tesla produciría allí alrededor de un millón de vehículos al año para el mercado nacional e internacional.