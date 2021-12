Antonio Villalobos deja plantados a empresarios en Cuernavaca

El alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, no asistió a la invitación que los líderes empresariales hicieron para hacer un recorrido en el Centro de la Ciudad, donde las ventas de los comercios establecidos se desplomaron hasta en un 50 por ciento por los permisos que el Ayuntamiento entregó a vendedores ambulantes hasta el próximo 31 de diciembre.

Alrededor de las 10:45 horas, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Morelos, Rodrigo López Laguardia, llegó acompañado de la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Griselda Hurtado, para esperar al presidente municipal.

La cita se fijó a las once de la mañana, pero después de algunos minutos, ambos líderes camarales dieron por hecho que el alcalde no llegaría y entonces lamentaron que no se pudiera constatar las consecuencias del comercio informal y que “en estos últimos días sea el reflejo de lo que ha sido esta administración de tres años, lejos de la sociedad”, dijo Rodrigo.

“También lejos de generar acciones que lleven a una ciudad mucho más competitiva, mucho más cerca de la reactivación económica y no una ciudad de rebatingas y de peleas de espacios para vender de forma indiscriminada. No se siguen las leyes que nos rigen y se pueden burlar del comercio formal al instalarse de esta forma".

Desde su perspectiva, el alcalde Antonio está esperando ya que concluya su administración este viernes, para desentenderse de los problemas que aquejan a la capital de Morelos, sin embargo, aseveró que los empresarios mantienen firme la idea de presentar acciones jurídicas en contra de las autoridades que no velaron por los intereses de la sociedad.

“Tenemos que exigir que nos entreguen cuentas claras y que sobre todo respeten la ley y respeten la normatividad que existen. Que además no la aplican todo el año a base de presiones, multas y hasta extorsiones, pero que ahora en estos momentos pues no se aplican por las libertades que se dan para generar cualquier actividad sin ninguna protección de sanidad o de protección civil”.

Uno de los comerciantes afectados por la instalación de puestos ambulantes en calle Guerrero, Hidalgo y Gutemberg fue el propietario del restaurante “La Rosita”, integrante además de Canirac, Héctor Ocampo, mencionó que esto provocó complicaciones en su operatividad.

“De por sí es complicado contar con servicios en el primer cuadro de la Ciudad, hoy no pudo entrar el camión repartidor del gas y tuvimos que comprar cilindros. El sistema de recolección de basura tampoco puede ingresar y esto afecta la imagen”.

Dijo que lo más preocupante es el tema sanitario pues la gran mayoría de los puestos ambulantes que se colocaron en el Centro no cuentan con las medidas mínimas de salud y no se han tomado medidas al respecto, por lo que aseveró que se necesita de mejores decisiones en el municipio.