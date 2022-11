Alquiler de viviendas pone en jaque a hoteleros

Nancy Ortega, presidenta de la Asociación de Hoteles y Moteles de Morelos se dijo preocupada por el crecimiento de propiedades que ofrecen el servicio de hospedaje en la entidad, y aseguró que esto afecta por lo menos un 40 por ciento del gremio, pero el número puede ser mayor durante la temporada alta.

La empresaria señaló que ante los ojos de los empresarios hoteleros sigue existiendo un gran descontento con las autoridades municipales y estatales al no regularizar la operatividad de las casas de fin de semana.

“Lo que queremos no es que dejen de trabajar, solo queremos que regularicen sus operaciones y sean parejos con todos. Queremos que paguen impuestos”.

Dijo que el sector se da cuenta que está siendo rebasado por el arrendamiento de propiedades, pues la ocupación que registran en temporadas altas o puentes vacacionales, regularmente los benefician por completo.

Comentó que este mercado informal sigue creciendo gracias a que no hay complejidad en esta actividad, y en vez de ello resulta ser un beneficio que se traduce en un ingreso extra para las familias. Insistió que los hoteleros no pretenden que obstaculicen su manera de trabajar, o enfrentarse, ya que al final ambas actividades buscan los mismo: generar dinero a través de un servicio; pero esto les es imposible a los empresarios ya que no pueden competir con rentas de hasta 600 pesos por dos días en una finca, cuando al mes un hotel con 14 habitaciones deberá pagar en total por prestaciones y gastos operativos cerca de 100 mil pesos.

“Nos damos cuenta que hay más, porque durante el puente de Día de Muertos nos fue bien, pero hubo muchas personas que se hospedaron en casas privadas”.

Mencionó que no pueden bajar más sus tarifas al público, porque sus ganancias están siendo sacrificadas desde que inició la pandemia y la inflación que comenzó a elevarse durante el 2022, lo cual “castiga nuestra utilidad”.

Pidió apoyo nuevamente a las autoridades competentes para que pronto puedan regularizar la renta de propiedades y no sigan lastimando al sector que económicamente se encuentra débil.

Al buscar en una de las aplicaciones más famosas para rentar una propiedad, al teclear Cuernavaca salen más de mil resultados de casas, departamentos y fincas que van desde los 306 pesos hasta los mil 720 pesos la noche.

