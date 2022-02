Alertan por engaño en venta de agua en pipas

Al no tener agua potable, el propietario de una purificadora en Cuernavaca tuvo que verse en la necesidad de comprar una pipa de agua; entonces buscó en el directorio alguna compañía de distribución y eligió una al azar. Minutos después llegó el servicio.

Pero cuando empezaba el abasto, se dio cuenta que el agua no era potable como decía el anuncio, incuso no era cristalina, así que le reclamó al operador de la pipa y al final admitió que el líquido no estaba limpio, pero para entonces ya había contaminado el equipo del negocio.

“Le pedimos a los empresarios que se dedican a distribuir pipas de agua y a la autoridad que no estén vendiendo el agua potable cuando no lo es. Lo detéctanos con un afiliado que tiene su negocio en la colonia Satélite, eso fue el día de ayer y se vio en la necesidad de comprar una pipa de agua y se vio afectado”, dijo el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope).

Humberto Bahena Rodríguez, comentó que el costo de la pipa fue de 450 pesos y detalló que afortunadamente, el empresario de la purificadora se percató del hecho, así que solamente le pagó el costo de la gasolina para que el pipero se retirara. Ya no pudo surtirse de agua y tuvo que cerrar temporalmente.

“Entonces el llamado que hacemos es que cheque este tema, porque estamos además en una pandemia y no queremos caer en más enfermedades.Esto nos afecta porque además de pagar el recibo, debemos pagar una pipa de agua y tenemos pérdidas”, explicó.

En la mayoría de los casos, cuando existe una escasez como las que han vivido vecinos y empresarios de algunas colonias en la capital, los dueños de negocios que dependen del recurso, llaman a varios números y quienes les contesta primero o les ofrece la entrega más rápido, son quienes ellos eligen.

Así que las autoridades sanitarias son las encargadas de verificar este tema para que, en temporada de estiaje, no se propaguen enfermedades, concluyó.





