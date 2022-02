Vecinos de la Satélite cierran ahora Plan de Ayala

Vecinos de la colonia Satélite de Cuernavaca salieron a manifestarse de nueva cuenta, pero ahora en la avenida Plan de Ayala altura del Seguro Social.

Esto debido a que no se cumplió el plazo de 24 horas que los vecinos dieron para que se restablecer el servicio de agua potable.

Javier Omaña | El Sol de Cuernavaca

La representante de el organismo operador de agua potable en la capital, Norma Alicia Popoca, informó que ya se están realizando los trabajos para restablecer el servicio alrededor de la una de la tarde.

El jueves se registró la primera manifestación en la Ciudad de Cuernavaca por falta de agua potable, que se realiza en la presente administración municipal, a cargo de un grupo de vecinos de la colonia Satélite que se ubica al oriente de la Ciudad, quienes denunciaron que en los últimos 10 días no cuentan con el servicio por un supuesta avería en la bomba que los abastece de ese recurso.

María Luisa Jiménez García, habitante de la calle Bugambilias de esa localidad, aseveró que los residentes no creen que sea esa la causa pues para ellos “es por la falta de electricidad y no se vale que nos tengan aquí sin agua. La solución no es que nos den pipas sino que paguen la deuda Y nos den agua porque nosotros siempre pagamos puntualmente los recibos”, dijo en tono molesto.





El sábado se le notificó que la bomba presentaba dos fallas mecánicas, una en el embobinado y la “flecha”, así que ese mismo día solicitó las piezas, pero por ser fin de semana fue hasta el lunes que contestaron los proveedores, así que después de pedirlas comenzó a atenderse el desabasto con pipas de agua.









