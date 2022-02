Por falta de agua bloquean bulevard Cuauhnáhuac

La primera manifestación en la Ciudad de Cuernavaca por falta de agua potable, que se realiza en la presente administración municipal, fue protagonizada este jueves por la mañana a cargo de un grupo de vecinos de la colonia Satélite que se ubica al oriente de la Ciudad, quienes denunciaron que en los últimos 10 días no cuentan con el servicio por un supuesta avería en la bomba que los abastece de ese recurso.

Alrededor de las 11:00 horas se colocaron en el bulevar Cuauhnáhuac, solo en los carriles con dirección a Jiutepec, justo en la subida del paso a desnivel conocido como “puente de Chedraui” y el “puente Fórum” junto a las instalaciones de la Guardia Nacional, provocando un caos vial desde la glorieta de La Luna en la avenida Plan de Ayala, pues agentes viales hicieron un corte a la circulación a la altura del Seguro Social.

María Luisa Jiménez García, habitante de la calle Bugambilias de esa localidad, aseveró que los residentes no creen que sea esa la causa pues para ellos “es por la falta de electricidad y no se vale que nos tengan aquí sin agua. La solución no es que nos den pipas sino que paguen la deuda Y nos den agua porque nosotros siempre pagamos puntualmente los recibos”, dijo en tono molesto.





Javier Omaña | El Sol de Cuernavaca

“Así que nosotros le hacemos un atento llamado a la licenciada Norma Alicia Popoca (representante del jurídico del SAPAC) para que ya nos den una solución y el alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui, para que nos den la cara porque si la gente lo apoyó en su momento para para su campaña nos tiene que apoyar también”, añadió.

Al pasar de los minutos y al rayo del sol, los ánimos comenzaron a exacerbarse, ya que algunos de los ciudadanos comenzó a incitar a sus vecinos para que trasladaran el bloqueo al Paso Exprés. Pero en seguida, Norma Alicia llegó para proponer una solución al problema.

Comenzó explicando que fue el sábado cuando se le notificó que la bomba presentaba dos fallas mecánicas, una en el embobinado y la “flecha”, así que ese mismo día solicitó las piezas, pero por ser fin de semana fue hasta el lunes que contestaron los proveedores, así que después de pedirlas comenzó a atenderse el desabasto con pipas de agua.





Javier Omaña | El Sol de Cuernavaca

“Yo les traigo un mensaje de la directora, Ella junto con la administración solicitaron hoy mismo para tener una de repuesto pues no se va a dejar de reparar la que existe actualmente. Vamos a arreglarla para tenerla de respaldo para cualquier eventualidad que exista. Es decir que tendríamos dos bombas, una operando y otra de respuesta”, afirmó.

Sin embargo, la nueva bomba llegaría este viernes por lo que les pidió un día más para restablecer el servicio, así que no muy convencidos, los inconformes se retiraron alrededor de las 12:30 horas bajo la promesa de regresar en caso de no tener agua en las próximas 24 horas.