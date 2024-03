Margarita González Saravia ya es candidata a la gubernatura de Morelos

Margarita González Saravia recibió la mañana de este domingo 3 de marzo por parte del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) la constancia como candidata a la gubernatura por el estado de Morelos de la coalición Sigamos haciendo historia. En su discurso dijo que no es necesario firmar un pacto de no agresión, pues "las reglas están claras".

La candidata única por los partidos de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT), Partido Verde, Nueva Alianza, Movimiento Alternativo Social (MAS) y Partido Encuentro Social (PES), que integran la coalición Sigamos haciendo historia, se registró ante el Consejo Estatal Electoral (CEE) del Impepac para la próxima contienda electoral.

Espera una contienda limpia

Tras su registro, Margarita González destacó que espera se de una contienda limpia por la gubernatura de Morelos, y con neutralidad por parte de las autoridades electorales.

Y ante la pregunta de, si considera necesario firmar un pacto de no agresión entre las candidatas, dijo que no es necesario, ya que las reglas están claras.

"Estaremos de manera permanente, señalando cualquier acción que no vaya en la línea democrática correcta, creo que ya estamos en una etapa de madurez política en el país para tratar de hacer las cosas de manera correcta y limpia, porque así es la democracia y todos tienen oportunidad de participar y hacerlo de manera adecuada. No creo que sea necesario firmar un pacto de no agresión, están las reglas claras en la ley, y tenemos que seguirlas", expresó Margarita González Saravia Calderón.

"Morena tiene ventaja"

Asimismo, dijo que hoy se inicia un nuevo caminar, rumbo a la contienda electoral, pues desde hace varios años ha recorrido las comunidades entablando diálogos con la gente.

"Morena tiene ventaja en todo el estado, como partido político y más con sus aliados, vamos a aumentar la votación entre la coalición".

Simpatizantes de la coalición "Sigamos haciendo historia" en las calles de Cuernavaca. / Luis Flores | El Sol de Cuernavaca

Margarita González Saravia Calderón, presentó su discurso ante militantes y simpatizantes en un acto político a las afueras del Impepac, donde destacó que Morelos tiene sed de justicia, que es lo que más preocupa, por lo que, garantizar la paz en el estado se convierte en su principal objetivo.

"Necesitamos un combate profundo contra la corrupción en todos los órdenes de gobierno, fiscalías y poder judicial, un gobierno de cero corrupción".

Y mencionó que, ante la guerra política que se ha suscitado en su contra, la derecha no quiere que la izquierda avance, sin embargo, el pueblo si quiere, y lo más importante es que tienen su apoyo.