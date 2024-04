Corruptos se irán 'al bote': Margarita González Saravia

La candidata a la gubernatura del estado por la coalición Sigamos haciendo historia, Margarita González Saravia, se comprometió en su visita a Temixco a fortalecer la policía estatal, al reconocer que actualmente existe un déficit de 70 por ciento de elementos. Asimismo, dijo que, de llegar a la gubernatura, no habrá más corrupción y quienes incurran en actos irregulares "se irán al bote".

“Tenemos solo el 30 por ciento de los policías que necesitamos, aquí tenemos compañeros con gran experiencia en seguridad y nosotros queremos completar para tener el 100 por ciento de los policías que necesitamos en Morelos y no tenerlos maltratados, tenerlos bien pagados, porque el trabajo que ellos hacen es muy duro y muy fuerte”.

Asimismo, como parte de su compromiso, buscará que las familias de los elementos estén aseguradas “para que ellos actúen en favor de nuestra sociedad y nos ayuden a cuidarnos”.

Ante habitantes de Temixco y de municipios aledaños, indicó que de llegar al gobierno estatal no habrá más corrupción en su gobierno, “y quien incurra en actos irregulares se irá al bote, pues la gente está harta de los saqueos. Todos los compañeros que participen en mi gobierno van a firmar un compromiso en el que se van a comprometer a que no van a robar, que van respetar la legalidad, y si no, se van al bote”.

Al menos un centenar de personas acompañó a Margarita en su visita a Temixco. / Luis Flores | El Sol de Cuernavaca

Mayor cobertura de salud en Morelos

De acuerdo con la candidata, su gobierno será austero, “pues el dinero se quedará con el pueblo”.

Asimismo, se comprometió a llevar los servicios de salud a las comunidades más alejadas, donde, lamentó, sólo cuentan con atención médica de lunes a viernes.

“Vamos hacer un programa para que haya médicos de lunes a domingo y que haya medicinas en todos los centros de salud”.

Propone plan hídrico en Atlatlahucan

Durante su visita a Atlatlahucan realizada este 5 de abril al municipio de Atlatlahucan, en la región alta de Morelos, la candidata de la coalición "Seguimos haciendo historia" (Morena, PT, PVEM) a la gubernatura de Morelos, Margarita González Saravia, aseguró que las deficiencias de agua en el estado serán resueltas con un nuevo plan hídrico que pondrá en marcha en su administración, en caso de que asuma la gobernación del estado.

La candidata estuvo acompañada del candidato a la diputación federal por el quinto distrito electoral de Morelos, Agustín Alonso Gutiérrez, y confió en que, una vez que asuma el poder del Ejecutivo estatal, será posible resolver las carencias de agua que prevalecen en la entidad:

"Ya traemos un plan hídrico para todo el estado de Morelos, que vamos a implementar para tratar de solventar porque aparte la sequía está fuerte".