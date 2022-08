[Mundo Geek] Hayao Miyazaqui se despide del cine

Tal como Pixar, Studio Ghibli se ha convertido en un sello de calidad para las producciones animadas: con un Oscar su estantería, obtenido en 2001 con la película El viaje de Chihiro, algunas de sus producciones más emblemáticas fueron dirigidas por Hayao Miyazaki, quien en 2013 anunció su retiro del estudio con la también nominada al premio de la Academia Se levanta el viento.

Tiempo después, el director alista la que, ahora sí, será su despedida oficial como director.

How do you live? es el nombre de la carta final de Miyazaki para el cine.

La película estará basada en una novela de Genzaburo Yoshino, escrita en 1937.

La historia sigue a un chico de 15 años, Junichi Honda, apodado Koperu, y su tío mientras el joven lidia con el crecimiento espiritual, la pobreza y la experiencia de lo que significa ser humano. En Japón, el libro es un clásico de literatura infantil.





Volver a los orígenes

Con la adaptación a la animación del libro de Yoshino, Hayao Miyazaki vuelve a los orígenes de Studio Ghibli al utilizar la técnica tradicional del dibujo a mano. Esto no es nada sencillo y explica el hecho de que la producción lleve más de tres años en curso: en su primer mes de trabajo, los 60 animadores contratados por el estudio apenas lograron un minuto de metraje. Para fines del año pasado, el equipo había obtenido 23 minutos del metraje total, según explicó Toshio Suzuki, productor de la empresa.



“Tenemos trabajando en ella a 60 animadores, y sólo hemos podido sacar un minuto de metraje en un mes. Esto significa que en un año sólo tendríamos 12 minutos de metraje. Llevamos tres años trabajando en ella así que ya llevamos 36 minutos de metraje. Esperamos que podamos terminarla en los próximos tres años”, dijo el productor en 2021.

En salas, hasta 2023





Recientemente, Suzuki volvió a hablar del tema. Lo hizo durante la ceremonia de apertura de la “Exhibición de Toshio Suzuki y Ghibli”, en Tokio, Japón, a fines de junio. Para despejar dudas, confirmó que la producción de “How do you live?” sigue en progreso, con lo que podemos confiar en que uno de los proyectos más importantes del aclamado director sí verá la luz llegado el momento.



En total, Studio Ghibli, fundado en 1985, tiene en su haber 22 películas producidas, además de una independiente. Seis de ellas se ostentan como las más taquilleras del cine japonés y cinco fueron nominadas al Oscar.













