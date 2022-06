[Mundo Geek] Aprende música a través de apps

Para muchos de nosotros las clases de Educación Artística fueron lo más cercano que estuvimos de aprender a tocar un instrumento. Los años pasaron y mientras tenemos amigos que dominan al menos un par de canciones con la guitarra, otros nos quedamos atrás. Lo bueno de todo es que nunca es tarde para aprender; además, tocar algún instrumento puede traer varios beneficios a nuestra vida.

De acuerdo con un análisis publicado en Federal Practitioner, “impulsar a que los individuos aprendan a tocar música puede disminuir el costo de cuidado de salud cuando consideramos tratamientos para la depresión, estrés post-traumático y abuso de sustancias”.

Desde luego, lo más recomendable para alguien que está verdaderamente dispuesto a dominar un instrumento es encontrar la academia o el maestro particular: nada se compara con la retroalimentación que los estudiantes reciben en tiempo real y, sobre todo, no hay inteligencia artificial que pueda reemplazar la guía de un músico profesional; no obstante, hoy en día existen varias opciones para lograrlo a través de servicios por internet o aplicaciones disponibles tanto para iOS como para Android. Te decimos cuáles te pueden ayudar.

Yousician

Esta aplicación ofrece la posibilidad de aprender a tocar varios instrumentos. Al iniciar sesión, puedes elegir entre guitarra, bajo, canto, ukelele y piano; para estas últimas dos opciones hay que descargar aplicaciones complementarias.

Yousician nos solicita el permiso de acceder al micrófono de nuestro dispositivo, lo que le permite escucharnos tocar y brindarnos una respuesta inmediata sobre nuestro desempeño.

Con contenido diseñado por expertos en música, la app busca que todos sus usuarios puedan mejorar su técnica, ya sean principiantes o profesionales.

Con más de mil 500 misiones, clases y ejercicios, ofrece una membresía mensual de 199 pesos para acceder a todo su contenido.

Flowkey

A diferencia de Yousician, Flowkey se especializa en el aprendizaje del piano. Desarrollada en colaboración con Yamaha, una de las marcas más prestigiosas en la elaboración de pianos acústicos y digitales, ofrece a sus usuarios lecciones gratuitas y de paga.

En Flowkey es posible aprender a tocar los éxitos actuales de la música pop, así como otras que marcaron tendencia en las últimas décadas y piezas de música clásica de compositores como Beethoven, Mozart y Chopin, entre otros, con distintos niveles de dificultad. Además, dispone de lecciones de piano divididas en varias categorías.

Ofrece un catálogo de más de mil 500 canciones, con una suscripción mensual de 349 pesos mensuales.

Fender Play

Mientras que Flowkey es una aplicación exclusiva para aprender piano, Fender Play lo es para la guitarra. Diseñada por la reconocida compañía de guitarras, ofrece una suscripción anual de mil 749 pesos, con lecciones para guitarra, guitarra eléctrica, bajo y ukelele.

Al registrarse, Fender Play ofrece secciones dedicadas a canciones, así como videos con lecciones específicas.

Los beneficios terapéuticos al tocar música van de la adquisición de “mejores habilidades de comunicación, mayor liberación emocional y menor ansiedad y agitación” a impulsar la función cognitiva, la salud mental y la conexión con otras personas, informa un análisis de Federal Practitioner.











