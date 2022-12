[Mundo Geek] Anime Awards 2023

Desde 2017, los Crunchyroll Anime Awards se han convertido en uno de los eventos más esperados del año para la industria del anime, un género que ha sabido dominar el entretenimiento animado en todo el mundo al grado de que sus producciones no sólo se exhiben en televisiones o servicios de video bajo demanda, sino incluso en cines. Para los seguidores, es una ocasión que representa la oportunidad de poder votar por sus producciones favoritas.



Si bien no se han revelado los nominados a cada una de las 24 categorías que conformarán los premios, Crunchyroll ha ido proporcionando algunos detalles sobre la ceremonia que se llevará a cabo el próximo 4 de marzo con un evento en vivo desde el Grand Prince Hotel New Takanawa, en Tokio, Japón.



Se trata de la séptima edición de unos premios que en 2021 reunió a 235 países y más de 17 millones de votos que permitieron a los fanáticos defender sus series, personajes, creadores, actores y músicos favoritos. En la última edición, la ceremonia se realizó de manera virtual debido a las restricciones generadas por la pandemia de la Covid-19, algo que esta vez no ocurrirá.



Los premios Crunchyroll Anime Awards tienen su origen en 2016, año en el que se anunciaron por primera vez para llevarse a cabo a principios del siguiente. De acuerdo con la compañía, la principal distribuidora de anime en todo el mundo, el objetivo de la premiación es reconocer las producciones, personajes y artistas más amados en el mundo. En 2021, el anime ganador fue “Jujutsu Kaisen”.



Entre las categorías que destacarán en la próxima ceremonia se encuentran Premio al logro especial, Mejor anime original, Mejor diseño de personajes, Mejor animación y Mejor serie continua, además de Mejor personaje principal, Mejor personaje secundario, Personaje que se debe proteger a toda costa, Mejor serie nueva y Mejor secuencia de apertura, entre otras.



Si bien la primera etapa de la votación correrá a cargo del jurado electo con anticipación, los fanáticos podrán participar a partir del 19 de enero y hasta el 25 del mismo mes en todas las categorías de su elección, en espera de que Crunchyroll de a conocer la información de dónde y cómo hacerlo.











