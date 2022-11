[Mundo Geek] Fundamental, la psicología en los eSports 

Con el paso de los años, los deportes electrónicos (eSports) han demostrado ser un mundo tan apasionante como lo son los deportes convencionales, un proceso que fue particularmente acelerado durante el periodo de pandemia.

Una vez eliminado el componente físico del juego real, las similitudes son casi exactas y los equipos se encuentran con las mismas necesidades para tener un buen desempeño: además del cuerpo técnico, el papel del psicólogo ha adquirido gran relevancia para las organizaciones que buscan el equilibrio mental en sus jugadores.

Esto no siempre fue así. Hasta hace algunos años ni siquiera los propios psicólogos deportivos ponderaban el papel del equilibrio mental dentro de los eSports. Fue algo que Rodrigo Figueroa, psicólogo de especialidad clínica y con un diplomado en psicología deportiva, descubrió mientras estaba en la universidad: “Cuando estaba en la universidad, trajimos a un psicólogo deportivo. Estábamos tratando de conocer otras áreas de la psicología y le pregunté qué opina de los deportes electrónicos, y me paró en seco, me calló, me dijo que si no había actividad física no podían considerarse como un deporte”, recuerda Rodrigo.

A sus 30 años, Rodrigo Figueroa ha sido de los pioneros en el campo de la psicología deportiva aplicada a los eSports en Latinoamérica, trabajando con equipos de Defense of the Ancients, Counter Strike y League of Legends variables como la motivación, la autoconfianza, el control del estrés y la cohesión del equipo. En Udemy, una reconocida plataforma de aprendizaje en línea dirigida a adultos profesionales, su curso “Introducción a la psicología deportiva aplicada a eSports” es el único dirigido al público hispanohablante y uno de los pocos que abordan el área a nivel global.

“Creo que cada vez es más visto y valorado el rol del psicólogo en los eSports. De todos modos, y esto quizás es un poco mi impresión, pasa que sigue sin ser una prioridad para las organizaciones, como lo es el coach, el entrenador, que hacen un trabajo valiosísimo”, explica Figueroa, cuyo proyecto LCI Insight (beta.lci-insight.com) aspira poner al servicio de los equipos y las organizaciones de Hispanoamérica herramientas de atención psicológica a sus jugadores.

Factor decisivo

Hasta hace un par de años, Figueroa todavía pensaba que el papel de la psicología dentro del desempeño de un equipo eSports podía ser mínimo, pero hoy está seguro de que su importancia es absoluta y necesaria:

“Creo que lo psicológico puede ser el cien por ciento, porque es a través de nuestra mente que logramos las cosas. No significa que el psicólogo sea el único responsable, pero lo psicológico está antes de que llegue uno. Nosotros venimos a ponerle nombre, a revisarlo, es ahí cuando aportamos más”.

Los resultados del acompañamiento psicológico dentro de los equipos de deportes electrónicos y sus jugadores pueden medirse a partir de dos líneas básicas: su desempeño en los enfrentamientos contra otros equipos, cuantificable a través de sus estadísticas y que va muy de la mano con la ciencia del deporte a través de los analistas; y por medio de rúbricas, psicometrías, cuestionarios y otros instrumentos que permitan enfrentar el antes y el después de las intervenciones.

“La percepción subjetiva del jugador es muy importante, que se vaya volviendo experto en las variables psicológicas, conociéndose y mirando desde una manera en la que quizá no lo hacía antes. Es muy valioso evaluar los resultados e intentamos lograr bitácoras, registros de ciertos aspectos relevantes”, explica Rodrigo.

Rodrigo Figueroa trabaja con algunos equipos de eSports variables como la motivación, la autoconfianza, el control del estrés y la cohesión del equipo





