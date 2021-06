Llega la Fórmula E a México, plataforma para la movilidad eléctrica 

El desarrollo tecnológico, la adopción de la electromovilidad en la ciudades y la transformación de la sociedad y la industria para lograr un futuro más productivo y sostenible, se han convertido en uno de los ejes primordiales del Campeonato ABB FIA Fórmula E, el primer serial internacional de monoplazas totalmente eléctricos del mundo.

La innovación y tecnología presentes en esta competencia automovilística está permitiendo una serie de proyectos destinados a lograr un mundo más inclusivo, seguro, resiliente y sostenible, como el desarrollo de la infraestructura eléctrica y de cargadores para vehículos eléctricos; así lo afirmó Vicente Magaña, presidente y director de ABB México, empresa líder en tecnología y socio patrocinador del ABB FIA Fórmula E World Championship.

“La Fórmula E es fundamental para el desarrollo tecnológico y la adopción de la movilidad eléctrica en América Latina. México ha reafirmado su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) de Naciones Unidas, con una reducción los gases de efecto invernadero en un 22 por ciento y las emisiones de carbono en 51% para 2030. La claridad en las políticas públicas ayuda a impulsar la movilidad, además de la creación de la infraestructura eléctrica de los cargadores”, afirmó el directivo, previo al octavo y noveno ePrix de la temporada, que se disputará este fin de semana en el Autódromo Miguel E. Abed, ubicado en la ciudad de Puebla.

Cortesía | ABB FIA Fórmula E World Championship

Para el especialista, el tema de sostenibilidad es algo primordial para la Fórmula E y, a través de fabricantes, socios y patrocinadores, impulsa nuevos niveles de eficiencia, sustentabilidad, movilidad y productividad en los sectores de energía y de movilidad, lo que ayuda a dinamizar la transformación de la sociedad. Por ello, reconoció que el propósito de ABB está anclado a este proyecto emblemático en términos de sostenibilidad y tecnología.

“Tenemos una estrategia, donde todas nuestras plantas serían para 2030 un 50 por ciento neutrales en emisiones y para 2050 seríamos 100 por ciento cero emisiones. En ese sentido, la tecnología está permitiendo una serie de proyectos destinados a mejorar la estrategia de sustentabilidad, creando un valor superior y superando los límites de la tecnología”, agregó el directivo de la compañía suiza.

Por su parte, Álvaro Buenaventura, director regional para América Latina de la Fórmula E, calificó a la Fórmula E como un laboratorio en el que los fabricantes y las marcas prueban tecnología de punta, creando un ecosistema que hará los avances en movilidad sustentable lleguen más rápido a la sociedad y, al final, el ciudadano sea el que se beneficie con un futuro más sostenible..

“Con la Fórmula E ponemos una plataforma, no solo al servicio de los gobiernos, sino de las marcas, y al final eso tiene un impacto en la sociedad, con temas de la electromovilidad y sustentabilidad que generalmente se quedan en foros técnicos, “Nosotros, a través del deporte, llegamos a un público y a las nuevas generaciones con estos mensajes sobre la importancia de que la sustentabilidad ya no sea una moda, si no una realidad, y que la tecnología tenga que desarrollarse más rápido, para que la penetración del vehículo eléctrico en la sociedad sea mucho más accesibles y más rápida”, consideró Buenaventura Acosta.

Ante la urgente necesidad en el mundo por adoptar la movilidad eléctrica, los vehículos eléctricos juegan un papel importante para limpiar el planeta en los próximos años, con menos emisiones de carbono u otros gases contaminantes. Hoy, en todo el mundo existe un aumento en la adopción de los vehículos eléctricos, y se prevé que en 2040 habrá 559 millones de unidades eléctricas en las calles y que el 55 por ciento de todas las ventas de coches nuevos y el 33 por ciento del parque mundial serán reemplazados por esta tecnología

“Los principales retos pendientes son una regulación normativa que nos den los gobiernos y una tarifa que podría ser un incentivo para que los inversionistas puedan poner a la venta, por ejemplo, puntos de carga al suministro eléctrico. Invitamos a la sociedad y a la participantes de nuestra comunidad en México para poder tener nuevos modelos de negocios en este sistema”, apuntó Alan Nieto, director de Electro Movilidad de ABB México.