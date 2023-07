Las red flags de las ofertas en vacaciones

Para que viajes seguro en esta temporada de vacaciones y no seas víctima de fraudes, El Sol de Cuernavaca trae para ti las siguientes recomendaciones de Carlos Flores, asesor de educación financiera de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) en Morelos.

Carlos Flores mencionó las siguientes red flags que podrían poner en riesgo tu seguridad y economía.

1.- Cuando las ofertas de hospedaje sean muy económicas y aparezcan en redes sociales.

Normalmente los anuncios que circulan en redes sociales tienden a ser un fraude, ya que dichas ofertas las hacen particulares y no empresas formales, por lo que si algo se complica o lo que se promete en la publicación no se cumple, no habrá a quien reclamar.

"Siempre hay que desconfiar de las ofertas sorprendentes e indagar en los términos y condiciones", comentó Carlos Flores.

2.- Reservar en páginas que no sean seguras.

Muchas de las quejas que llegan a Condusef se convierten en un delito web, esto ocurre porque los viajeros hacen pagos bancarios en plataformas digitales o páginas web no verificadas.

Por lo que es necesario revisar que las páginas tengan en la parte superior del URL la silueta de un candado, lo cual indica que el sitio es seguro.

3.- Cuando pagues en el hotel o restaurante con cualquier tarjeta, asegúrate que el cargo se haga una sola vez y el monto sea correcto.

De preferencia mantén la tarjeta apagada mientras no la estés usando, así evitarás compras con la tarjeta digital sin vigilancia.

Condusef pide a los consumidores que no se introduzca información sensible en plataformas o aplicaciones, porque se expone la seguridad financiera.

Para más información y/o asesorías puede marcar al siguiente teléfono: 777 101 0510, el personal de Condusef te brindará la atención que necesites o también puedes acudir a sus instalaciones en Av. Alta Tensión #156, Local A, PB, Blvd. Gustavo Díaz Ordaz esquina, Cantarranas, en Cuernavaca.