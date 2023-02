La monogamia ya quedó en el ayer

Vincularse afectiva y sexualmente conlleva una gran responsabilidad, no sólo física y mentalmente en la parte propia, sino también con quienes entablamos una relación. Y aunque estas son tan variadas como los colores, en todas deben privilegiarse los acuerdos y el respeto.

Isec Alvear, psicóloga y especialista en terapia de pareja, explica que la mayoría de las relaciones en México son heteronormadas, pero también hay otras como el poliamor.

“Cuando nos relacionamos con más de una persona desde el amor siempre es importante tener en claro que habrá conflicto y podrá ser complicado, ya que requiere tiempo y recursos económicos, esto multiplicado por el número de parejas que se tenga”.

Y para que esto ocurra es importante haber hecho trabajos de autoconfianza, seguridad y comunicación entre las parejas para saber si están dispuestas a involucrarse sentimentalmente con una o un tercero, dice la experta.

Es decir, cada persona se debe conocer así misma, identificar sus miedos, inseguridades e incluso los celos, todo esto de la mano o guía de un psicoterapeuta, psicólogo o especialista en salud mental.

Por lo tanto, para estar en una relación poliamorosa es importante que haya responsabilidad, honestidad, valentía y seguridad para expresar las necesidades y sentimientos.

A su vez, Decyree Montero, psicoterapeuta y sexóloga, menciona que hay otro tipo de relaciones en la cuales no necesariamente hay una base sentimental o afectiva, como los amigos con derechos o las parejas swingers.

Explica que no hay perfiles específicos de personas que pueden participar en una relación swinger, pues el tema tiene que ver más con la cultura de cada persona. Por ejemplo, Victoria y Enrique son una pareja joven que decidió darle un cambio a su relación y se acercaron al mundo swinger hace unos meses, para lo cual probaron con personas cercanas que compartían sus mismas inquietudes.

“Empezamos a fantasear con escenarios ficticios, después hablamos seriamente en cuanto al tema sexual y decidimos llevarlo a cabo. Entramos en eso porque nos gusta mucho probar cosas y sentimos que los dos encajamos en eso”, dice Victoria.

Reconoció que es una práctica de mucha confianza, puesto que su relación amorosa tiene bastante tiempo, y esperan que más adelante los encuentros continúen.

Sin embargo, existen algunas personas que se resisten al tema: “Nunca lo he vivido y creo que no lo haría; es una moda, ya que antes yo recuerdo haberlo escuchado pero quienes lo viven son libres. Se necesita tener la mente abierta a todas las manifestaciones de afecto, estar muy consciente de lo que estás haciendo, ya que el amor no siempre está presente. El amor tiene que ser de dos parejas, en mi caso”, señala Diana.

