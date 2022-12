En Zacualpan, las mentadas saben rico

¿Alguna vez has probado una mentada que guste?, si la respuesta es no es que seguramente no has visitado el municipio de Zacualpan de Amilpas donde hay un lugar que te ofrece una bebida elaborada de café con un poco de alcohol de la zona, ¡será la mentada más rica que puedas probar!

A nadie le gustan las mentadas, pero que tal si se trata de una bebida de café orgánico con aguardiente de sabor menta en un tarrito de barro acompañada de un taquito de chicharrón con queso en una tortilla de mano, en un muy bonito lugar donde el ambiente rural se respira y el silencio o el canto de los pájaros son los únicos sonidos que a la redonda se pueden escuchar, así la mentada ya suena mejor y puede que hasta nos guste que nos den varias.

Esto es lo que nos ofrece Zacualpan, especificadamente en la Fábrica de Aguardiente Zacualpan Legitimo, la cual existe en el municipio desde 1896 cuando Agapito Mejía y María Merced Mora crearon la antigua destilería de Aguardiente de caña de Zaculapan, luego en 1917, Jesús Alcázar Ríos y María Félix Fernanda iniciaron formalmente la producción en la fábrica de aguardiente de caña La Concepción.

Blanca Aguilar, quien trabaja en la Fábrica de Aguardiente, invita a la población a visitar Zacualpan de Amilpas en estas vacaciones / Rosaura Hernández | El Sol de Cuautla

El clima de Zacualpan es frio y más en esta temporada del año donde los árboles se encargan de generar más frescura y un buen aroma, no obstante esta bebida además de tener un buen sabor y alegrar a la persona que lo consume, genera que la persona entre el calor.

Es en esta fábrica de Zacualpan donde se han comenzado a generar diversos plantíos de café orgánico, elaborado sin ningún tipo de conservador, pues prácticamente va de la planta de café a la taza del consumidor; este café se consume preparado como bebida en el lugar pero tambien se vende a granel para quien desee llevárselo a sus hogares, siendo este uno de los primeros lugares en el municipio que comienzan a vender café de este tipo.

Blanca Aguilar, quien trabaja en la Fábrica de Aguardiente, explicó que las mentadas son una de las bebidas que más han adquirido popularidad en los últimos meses, ya que además es una forma de consumir zacualpan, otra bebida tradicional del municipio, pero sin ese sabor fuerte que la caracteriza.

Por esto llamó a la población a visitar el municipio de Zacualpan en estas vacaciones y observar la gran variedad de atractivos turísticos que tiene para ofrecer.

