Abren espacios a autores emergentes

En Morelos hay una amplia oferta de editoriales independiente que a lo largo de los años han hecho una importante labor por publicar autores locales, nacionales e incluso extranjeros, emergentes y con trayectoria, para formar diversos públicos y generar un interés por las distintas propuestas literarias, compitiendo con grandes editoriales de renombre.

Ricardo Venegas es editor de Ediciones Eternos Malabares, desde hace tres décadas; afirma que la labor de la editorial es ofrecer un producto distinto. “Editar libros desde la independencia de una editorial siempre será navegar contracorriente, pero también queda la satisfacción de editar lo que las grandes editoriales no publicarían nunca. Me refiero a esos libros que uno incluso terminas admirando, pero que no serían best seller por parte de las grandes firmas”.

Entre los principales desafíos que las editoriales independientes enfrentan es tener pocos canales de distribución que les limitan la oportunidad de hacer llegar los libros a la mayor cantidad de personas posibles de manera efectiva, además de crear públicos asiduos a la lectura que se interesen por las propuestas de los escritores emergentes, principalmente.

“Ediciones Eternos Malabares distribuye en Educal y Porrúa y participa en ferias del libro de todo el territorio nacional, pero no es suficiente. Los pagos por las ventas son muy retardados y no se vende gran cosa, de manera que a veces le apostamos a la venta de mano en mano y con pequeñas librerías, eso, irónicamente, ha dado mejores resultados”, resalta Ricardo Venegas.

Ediciones Eternos Malabares

Sergio Lara es director de Ediciones Simiente (editorial morelense que surge en 2011); desde su experiencia, editar libros es siempre un acto de postura política frente al mundo.

“No hay una forma de hacer libros que no se ejerza desde un lugar particular, y para nosotros eso ha implicado todo el tiempo lograr construir un espacio en donde la literatura sea entendida de un modo arriesgado y que nos parezca emocionante”, dijo Sergio Lara.

Asegura que algo que vuelve interesante su labor es que no todo el tiempo se tiene en mente el interés económico y las tendencias comerciales, sino el objetivo de construir un catálogo que no sólo se concentre en autores de una amplia trayectoria, sino que al mismo tiempo les permita publicar a esos autores que admiran, y también abrir espacio para voces jóvenes del estado de Morelos y del país, algo fundamental para entender la literatura de nuestro tiempo.

En la zona oriente del estado Libertad bajo palabra es una editorial que está presente en los municipios de Yautepec, Cuautla y Ayala. Desde 2012 ha impulsado el debate y la divulgación de la cultura, especializándose en la historia regional del estado, escenario de acontecimientos históricos como la Independencia y la Revolución Mexicana.

Fausto Buenaventura, editor en jefe del proyecto, destaca el enfoque hiperlocal de la editorial. En un mercado saturado de obras que apuntan a una audiencia masiva, el nicho de Libertad bajo palabra brinda una perspectiva única, pero también plantea retos en términos de visibilidad y distribución.

“Hemos visto es que hay muy buena recepción de nuestros libros por parte de las comunidades y los ejidos. Para nosotros, ha sido toda una experiencia”, explica Fausto.

Una visión distinta tiene Rubén Eduardo Soto, “El Metiche”, cuya editorial, asentada en la localidad de Anenecuilco, ha buscado afianzar el atractivo hacia sus obras a través de publicaciones elaboradas artesanalmente y libros electrónicos que ya se distribuyen a través de internet.

Al igual que Buenaventura, las ediciones de “El Metiche” optan por un nicho muy específico: las personas interesadas en la historia de la caricatura y la historieta mexicana. Así, las investigaciones del caricaturista no sólo han sido reconocidas en otras partes del país, sino del mundo, como lo demostró su visita a Japón en 2022, en el Simposio de Historieta y Manga.

Del papel a los E-books

Con los avances tecnológicos y la creciente era digital, el área editorial ha tenido algunos cambios, pues para muchas personas resulta más cómodo y económico adquirir libros electrónicos, especialmente para las nuevas generaciones.

“Quizás nosotros no creemos que hay un cambio hacia lo digital, son dos mundos que presentan oportunidades y estrategias distintas, y que debemos entender el habitar en cada uno de esos mundos y cuál es su función social”, asegura Sergio Lara.

Ediciones Simiente continúa con una visión más del lado del libro como objeto y como experiencia. Y por el momento no ha querido migrar al mundo digital haciendo solamente PDF, ya que esperan pronto lanzar una colección de Ebooks que tenga sentido para generar otros contenido, espacios y conversaciones.

En tanto, Ediciones Eternos Malabares han manejado ediciones con ambos formatos, concluyendo en que no son antípodas, sino complementarios.

“El acceso a la información fue modificado desde que se crearon amplísimas bases de datos llamadas bibliotecas digitales. Desde ahí pueden ser consultados diversos tipos de fuentes de información: tesis, periódicos, libros, revistas y una infinita cantidad de datos como disfrute para la eternidad. Pese a las ventajas que ofrece la digitalización de documentos (actualización constante, horario abierto, búsquedas más rápidas…) hay lectores que no abandonarían su biblioteca de libros impresos por una virtual. En la biblioteca más antigua se pueden consultar obras completas, mientras que en la digital no hay, en muchos casos, volúmenes enteros de la obra en cuestión, es decir, se ofrecen sólo capítulos, pasajes y resúmenes de obras".

“Buscar un libro no debería representar hoy ninguna dificultad. Si el volumen no está en la librería, quizá se encuentre en la red, las dos herramientas son complementarias, lejos del agua y el aceite que nos han querido vender”, destaca Ricardo Venegas.

Poemario / Ediciones Eternos Malabares

Por su parte, Sergio Lara comentó, “Ha sido muy emocionante descubrir que habitamos un estado que siempre ha tenido una voluntad cultural, y que afortunadamente siempre ha habido iniciativas potentes de gente muy inteligente e interesante que han construido un espacio cultural vibrante. Como editorial independiente es estar a la altura de todos esos proyectos que nos anteceden. En el espacio morelense hay mucha gente ávida de las manifestaciones culturales y nuestra labor como editoriales es saber cómo dialogar con esa necesidad y construir públicos que entiendan nuestras propuestas y se vinculen con ellas”. / Con información de Emmanuel Ruiz