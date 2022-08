Día del Bombero: Siempre alertas

En Cuernavaca hay cerca de 90 bomberos, los cuales arriesgan todos los días su vida para salvaguardar la integridad de cientos de personas.

Bajo el lema de "no te conozco y aún así doy la vida por ti", todos los días a las 8 de la mañana se alistan para comenzar con una jornada más, dónde nunca saben qué es lo que ocurrirá.

El bombero Martínez Santogrillo compartió para El Sol de Cuernavaca que durante los más de nueve años que lleva cerca del heróico cuerpo de bomberos se han encontrado con infinidad de casos, sin embargo hubo uno que se alojó en sus recuerdos.

Pues hace cuatro años aproximadamente hubo un incendio en una tienda de alfombras, éste fue el primer servicio más fuerte en su vida laboral, pues en sus palabras señaló que fue la primera vez que experimento "al fuego vivo estar ahí, y se dió cuenta de la capacidad de muchos compañeros", incluso hizo hincapié en que la ciudadanía ha subestimado la capacidad del cuerpo de bomberos para poderle hacer frente a las emergencias.

"Los ven que están gorditos y chaparros, pero la verdad tenemos la capacidad suficiente para arriesgar nuestras vidas, no por algo material, sino por las vidas humanas porque al final eso es lo más importante", explicó.

Asimismo, mencionó que muchas personas no le dan el valor suficiente a la profesión, que si bien ellos lo realizan con mucho amor y entusiasmo, a veces no cuentan con el equipo completo o más nuevo para poder combatir las emergencias, pues ellos en infinidad de ocasiones han tenido que comprar su propio uniforme, el cuál completo oscila hasta en los 50 mil pesos, sin embargo, para ayudarse a los bolsillos optan por comprar uniformes seminuevos los cuales tienen costos de hasta 12 mil pesos.

¿Cómo es un día de bombero?

Inician su jornada laboral a las 8 de la mañana, cuando el turno nocturno entrega los camiones y en general la estación limpia, hacen su tradicional pase de lista mientras portan con orgullo su uniforme el cual orgullosamente lleva la leyenda de “heróico cuerpo de bomberos”.

El bombero Martínez comentó que la mayoría de quienes conforman el cuerpo de bomberos son personas que toda su vida lo han deseado pues confiesa que no es un trabajo fácil, por lo que no cualquier persona se decide a portar el uniforme; reconoció también que están en constante capacitación pues los servicios que ofrecen no son sólo apagar incendios, sino atender situaciones de primeros auxilios o rescate.

Las llamadas de auxilio no llegan directamente a la estación pues con anterioridad las falsas llamadas o de broma hacían que no se atendiera una verdadera emergencia, es por ello que ahora las llamadas son filtradas a través del 911, entre las recomendaciones que hizo a la ciudadanía fue que sean lo más precisos y breves en sus mensajes, pues los primeros segundos y minutos son sumamente importantes.

Y es que dependiendo de la lejanía de la emergencia el equipo de auxilio tiene que llegar lo más pronto posible; Martínez exhortó a la ciudadanía a no jugar con las líneas de emergencia y dejarlos actuar durante el servicio, no obstruyendo la vialidad, asimismo dejar los rescates en manos de los especialistas.

El municipio cuenta con alrededor seis unidades de transporte por lo que en muchas ocasiones se ven limitados y tienen que actuar con lo que esté en sus manos, sin embargo, en reiteradas ocasiones han señalado que lo más importante es proteger a los cuernavacenses.





➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

➡️ Recibe la información relevante en tu correo a través del Newsletter

Local

➡️ Checa los temas de la edición impresa ¡SEMANAL!