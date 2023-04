Beraka, adrenalina pura en Xochitepec

Morelos tenía su propio parque de diversiones en Xochitepec. Beraka Adventure Park se ubicaba sobre la autopista México-Acapulco, en la colonia Fraccionamiento Santa Fe, a 15 minutos de Cuernavaca.

Este centro de diversiones cerró sus puertas definitivamente en 2016 y actualmente luce en el abandono. El color rojo caracterizó a este lugar al igual que las estructuras que se veían desde la autopista. Contaba con un amplio estacionamiento.

Al entrar se veía de inmediato una estructura color amarillo brillante que correspondía al Berakanazo, uno de los juegos más extremos porque se parecía a la resortera humana. La estructura era amarilla y en los cielos se veía cómo subía y bajaba una bola de color azul con dos personas al interior.

Agustín Espinoza | El Sol de Cuernavaca

A siete años de su cierre definitivo, el parque luce deteriorado, incluso se puede observar que algunas zonas con mayor acceso han sido vandalizadas .

Patricio Jiménez fue en más de 10 ocasiones a este parque de diversiones que ofrecía a sus visitantes diversión temática con los cuatro elementos naturales; agua (zona acuática); fuego (haciendo referencia a la zona de combate de gotcha); el viento estaba representado por las más de 10 atracciones que involucraron actividades en las alturas, y, finalmente, tierra, que corresponde a las áreas verdes. En total eran más de 51 mil metros cuadrados los que conforman este lugar.

Beraka tenía atracciones extremas y actividades para hacer en grupo como el gotcha y pedalear en el aire, cuenta Patricio.

Este lugar era apto para toda la familia, ya que había un área para niños que ponían a prueba su motricidad; “me acuerdo que había una zona en la que ponían a los niños a caminar desde las alturas agarrados de un arnés”.

Otra de las atracciones populares era un simulador que daba la sensación de lo que se sentía tirarse de un paracaídas y volar al mismo tiempo, dijo Patricio. Esto se lograba con la ayuda de un traje especial, y mientras un arnés te sostenía, debajo había un ventilador con mucha potencia que te hacía volar.

La zona acuática se dividía en dos: infantil y para adultos, esta última tenía toboganes extremos.

Emma Martínez, visitante del parque, compartió con El Sol de Cuernavaca que lo que más le gustaba era subirse a las tirolesas y patinar, “creo que ya no hay parques así, hay que ir hasta Six flags, pero no tiene balneario. La verdad es que no era caro, creo que eran 180 pesos por persona, adentro había zona de comida, me acuerdo".

Beraka contaba con un auditorio con capacidad para tres mil setecientas personas, aquí cantó Alejandro Fernández, en el 2009; Ha Ash, en 2015 y los Ángeles Azules también ese año.

A pesar de que hubo intenciones de reabrir este parque a 7 meses de su cierre, Beraka nunca volvió.

Agustín Espinoza | El Sol de Cuernavaca

Sólo el recuerdo

El parque de diversiones cerró sus puertas en 2016 con la promesa de volver a abrir sus puertas; sin embargo, eso no ocurrió

Beraka era un parque de diversiones que concentraba un gran número de atracciones para todas las edades; la mayoría, algo extremas, lo que lo hacía único en el estado.







