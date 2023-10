[Ambiente] Otoño, cuando el paisaje se vuelve más colorido

El otoño es una época muy bonita. Nos bombardean con adornos color naranja, bebidas de calabaza y suéteres feos en las tiendas. En el hemisferio norte el otoño inicia el 23 de septiembre y entonces comienza con el equinoccio de otoño, que es cuando la duración del día y la noche son iguales. Después el Sol comienza a desplazarse hacia el sur, lo que significa que los días se vuelven más cortos y las noches más largas.

En el hemisferio sur el otoño comienza con el solsticio de invierno, que es el día más corto del año. Después del solsticio de invierno el Sol comienza a desplazarse hacia el norte, lo que significa que los días se vuelven más largos y las noches más cortas. En general el otoño es una estación de transición entre el verano y el invierno. Las hojas de los árboles comienzan a cambiar de color y el paisaje se vuelve más colorido.

Pero en México no es como nos lo han pintado. Si bien es cierto que en algunas partes del norte los árboles comienzan a transformarse a colores ocre, en el resto del país este cambio no es tan dramático. En el centro, por ejemplo, los árboles no responden a este cambio de color en sus hojas.

Decenas de personas se dieron cita en la zona arqueológica de Dzibilchaltún en Mérida, Yucatán para apreciar el espectáculo de luz y sombra que provoca el equinoccio de Otoño en el nombrado Templo de las Muñecas. / Martín Zetina | Cuartoscuro

Es el fin de la temporada de lluvias, por lo que todavía los recursos son abundantes, y, de hecho, muchas especies de árboles nativos empiezan a florecer, para que cuando empiece la temporada de secas sus frutos y semillas puedan ser dispersadas por el viento principalmente.

En México las temperaturas comienzan a bajar, pero todavía son relativamente cálidas. La temperatura promedio en Morelos durante el otoño es de 20 grados centígrados. Los días se vuelven más cortos y las noches más largas, pero el clima sigue siendo agradable para disfrutar del aire libre.

De hecho, la temporada de frío es más marcada a mediados de noviembre, sobre todo al norte de Cuernavaca. Morelos se encuentra en la zona tropical, donde las temperaturas son relativamente constantes durante todo el año así que las cuatro estaciones no son como nos han dicho toda la vida y, de hecho, por ejemplo, en primavera la mayoría de las especies nativas no florecen. Aún así, me encanta el otoño.