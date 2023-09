[Ambiente] Granada: una fruta escarlata que adorna los platillos de septiembre

A septiembre lo espero con ansias, pues anhelo todo el año comer los deliciosos chiles en nogada de mi madre. La combinación de sabores no es lo único que me fascina sino, además, la presentación del plato. Pero hay algo que a me produce una fascinación culinaria. El adorno rojo escarlata en pequeños trozos de fruta que parecen rubíes, brillantes, intensos y dulces que dan la sensación de explotar en la boca cuando los muerdes.

La granada tiene origen en una región que se extiende desde la actual Irán hasta el norte de la India. Durante miles de años las granadas han sido cultivadas en el Medio Oriente, la India y la región mediterránea, pero también se han adaptado al cultivo en el Valle Central de California y en Arizona.

Agencia | Canva

Es posible que las granadas hayan sido domesticadas antes de Cristo, ya que fueron una de las primeras variedades de árboles frutales en ser cultivadas de manera controlada en la región del Mediterráneo oriental.

Con la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI se introdujeron nuevas plantas y alimentos en el continente americano. La granada fue uno de estos productos introducidos en México y se adaptó muy bien a las condiciones climáticas de algunas regiones del país.

Con el tiempo, el cultivo de granadas se fue extendiendo por diversas partes de México, especialmente en los estados de Puebla, Michoacán, Sonora, Sinaloa y Baja California. Estas regiones presentaban las condiciones ideales para el crecimiento de los granados.

En México se ha utilizado tradicionalmente en la cocina. Además de su uso culinario, la granada ha sido valorada por sus propiedades medicinales y antioxidantes.

Hoy en día se cuenta con una producción nacional de más de ocho mil 500 toneladas repartidas entre 17 estados de la República, donde la práctica comercial del cultivo de granada destaca en los estados de Chiapas, Oaxaca, Hidalgo, Guanajuato y Morelos. Según datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, con una producción de 1,622.30 toneladas, Morelos se coloca como el principal productor nacional de granada.

Su temporada abarca desde julio hasta principios de octubre, pero es en septiembre donde se convierte en un distintivo claro de la temporada otoñal y las festividades patrias adornando los deliciosos chiles en nogada, aunque también puede acompañar ensaladas, consumirse desgranada en vaso con chile y limón, en jugo o simplemente fresco como fruta de mesa.

Esta deliciosa fruta posee propiedades antioxidantes, vitaminas A, C y B, magnesio, calcio, selenio, fósforo, cobre, sodio, zinc y hierro. La granada es el ejemplo de la hospitalidad natural de nuestro país. ¡Viva México!















