[Ambiente] Microplásticos: el efecto boomerang de la contaminación

Estamos atravesando las esperadas vacaciones de verano. En México se espera que más de 50 mil personas, tanto nacionales como extranjeras, lleguen a diferentes destinos turísticos del país.

Estar en contacto con la naturaleza tiene muchas repercusiones positivas para nuestra salud física y mental, y por supuesto que después de varios meses de trabajo un “break” nos viene de lujo.

Este año no he tenido vacaciones, pero me he escapado algunos fines de semana a destinos cercanos. Y debo compartir que hay algo que me ha atormentado desde hace varios meses: la cantidad de basura que me he encontrado en las zonas naturales me parece espeluznante.

El fin de semana pasado nos pusimos a recoger basura de las playas y nos sorprendió que incluso nos encontramos agujas ahí, en la arena, donde todo mundo camina descalzo.

Según un estudio realizado por la Organización Mundial del Turismo (OMT) cada año se generan alrededor de 8 millones de toneladas de basura en las playas del mundo. De esta cantidad, el 80 por ciento proviene de las actividades turísticas.

Creo que, a estas alturas, sabemos bien de los impactos negativos de la contaminación por residuos en el medio ambiente y en la salud humana. Pero las playas no son las únicas en donde me he encontrado con basura. También en los ríos, en los bosques.

Aunque parezca broma todavía es común ver a personas que tiran sus desechos en las calles sin importales un bledo lo que pasa con esa bolsa que tiraron. Les tengo noticias: se les regresará tarde o temprano.

El hecho de que veamos a la basura desaparecer de nuestra vista, no la desaparece del planeta. los plásticos se descomponen en partículas microscópicas que han contaminado absolutamente todo... hasta nuestros cuerpos.

Una vez en el cuerpo los microplásticos pueden viajar a diferentes órganos y tejidos, incluyendo los pulmones, el corazón, el hígado y los riñones.

Se ha demostrado que los microplásticos causan daños a las células y los tejidos, y pueden provocar inflamación y enfermedades crónicas. Y lo más alarmante es que en realidad los efectos de los microplásticos en la salud aún no se comprenden completamente.

Sin embargo, algunos estudios han demostrado que los microplásticos pueden causar daños a los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. También pueden alterar la función de los vasos sanguíneos y aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas y cerebrovasculares.

Es importante señalar que los estudios sobre los efectos de los microplásticos en la salud humana aún son relativamente nuevos. Se necesitan más investigaciones para comprender mejor los efectos a largo plazo de la exposición a los microplásticos. Pero, ¿de verdad queremos saber qué efectos producen en nuestra salud?













