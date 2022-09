Zaira Salgado quiere representar a México en el Mundial Taekwondo

Zaira Salgado, taekwondoin originaria de Cuernavaca, estuvo este fin de semana buscando ganarse su lugar dentro de la Selección Nacional Mexicana realizando las pruebas para poder ganar su boleto al próximo Campeonato Mundial Taekwondo categoría de Adultos 2022, que se llevará a cabo del 13 al 20 de noviembre del presente año en la ciudad de Guadalajara.

Eset pasado 24 de septiembre la atleta morelense estuvo actuando en pruebas en la Ciudad de México; Zaira viene de adjudicarse la medalla de oro en los pasados Juegos Nacionales Conade 2022.

"Estoy contenta y muy optimista por tanto esfuerzo realizado, aunque en el seleccionado se ve mucho nivel porque son puros campeones los que se presentan con la selección nacional, pero me hice presente para realizar todas mis pruebas, logrando alcanzar el tercer lugar".

"Pero después de todo me siento satisfecha porque he puesto todo de mi parte, que es trabajo de tantos años de preparación que es la cosecha de esta carrera deportiva que me ha dado muchos frutos a base de muchas horas diarias de entrenamiento".

"Gracias a los resultados obtenidos en este corto tiempo en esta nueva categoría de Adultos, ahora me he evaluando entre los cinco mejores taekwondoines de la república para quedar definida la selección mexicana que estará participando en el Campeonato Mundial en Guadalajara, Jalisco, logré ubicarme en el tercer lugar".

"Es algo por lo que siempre he trabajado y estoy en el tercer lugar y por lo que estoy muy orgullosa porque pocos atletas logran estar dentro de la selección nacional, que a pesar de que hace poco tiempo cambie de categoría me he sentido bien, solo me toca poner todo mi esfuerzo".

"A mi me gustaría estar presente en el Campeonato Mundial de Adultos, donde estarán asistiendo alrededor de mil 200 atletas provenientes de 150 países que se concentrarán en el Complejo Acuático Metropolitano de Guadalajara, Jalisco, en lo que será la edición 25 de este campeonato mundialista en el que estarán los mejores atletas del mundo que es el primer evento puntuable para la calificación a los próximos Juegos Olímpicos de Paris 2024".

"Todo esto es un gran esfuerzo el que se hace, hago todo lo posible, pero uno se encuentra con exponentes de mucha calidad, lo que uno ya sabe de antemano, pero no queda más que luchar muy fuerte, también habrán otros filtros antes de terminar el año para lo que tengo que seguir preparándome".





➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

➡️ Recibe la información relevante en tu correo a través del Newsletter

Local

➡️ Checa los temas de la edición impresa ¡SEMANAL!