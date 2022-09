Zaira Salgado quiere ir al Campeonato Mundial de Taekwondo

Zaira Salgado, taekwondoin originaria de Cuernavaca, estará buscando reafirmar su un lugar dentro de la selección nacional mexicana para participar en el próximo Campeonato Mundial de Taekwondo en la categoría de Adultos 2022. El campeonato se llevará a cabo del 13 al 20 de noviembre de este año en la ciudad de Guadalajara; la atleta morelense ya trabaja intensivamente para ganar puntos y buscar su participación en los próximos Juegos Olímpicos de Paris 2024.

El próximo 24 de septiembre la atleta morelense estará actuando en pruebas en la Ciudad de México y tendrá que presentarse desde un día antes para hacer el pesaje, Zaira viene de adjudicarse la medalla de oro en los pasados Juegos Nacionales Conade 2022.

"Estoy contenta y muy optimista por tanto esfuerzo realizado no solo de hoy sino de tantos años de preparación que es la cosecha de esta carrera deportiva que me ha dado muchos frutos a base de muchas horas diarias de entrenamiento".

"Gracias a los resultados obtenidos en este corto tiempo en esta nueva categoría de Adultos, ahora me estoy evaluando entre los cinco mejores taekwondoines de la república para quedar definida la selección mexicana que estará participando en el Campeonato Mundial en Guadalajara, Jalisco".

"Es algo por lo que siempre he trabajado y por lo que estoy muy orgullosa porque pocos atletas logran estar dentro de la selección nacional, que a pesar de que hace poco tiempo cambie de categoría me he sentido bien, solo me toca poner todo mi esfuerzo para poder quedarme en el equipo nacional".

Para este Mundial de Adultos estarán asistiendo alrededor de mil 200 atletas provenientes de 150 países que se concentrarán en el Complejo Acuático Metropolitano de Guadalajara, Jalisco, en lo que será la edición 25 de este campeonato en el que estarán los mejores atletas del mundo; este es el primer evento puntuable para la calificación a los próximos Juegos Olímpicos de Paris 2024.





