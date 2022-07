Zaira Salgado le da a Morelos un oro en taekwondo de los Juegos Conade

Antes de salir de Sinaloa hacia Morelos, la taekwondoin Zaira Paulina Salgado Landa señaló que con la presea de oro buscará afianzar su lugar en la selección nacional mexicana de Taekwondo; la atleta morelense dijo que el triunfo logrado es dedicado a su familia y al equipo.

"Antes de salir para Cuernavaca te hablo porque el periódico donde escribes (El Sol de Cuernavaca) nos ha apoyado mucho, la verdad que me siento muy contenta y satisfecha porque es una categoría de 18-20 en menos de 57 kilos, que a pesar que voy entrando y los rivales son más grandes pude llegar a la final que para mi es lo máximo, como un sueño que se hizo realidad, gracias al buen trabajo en equipo, a los mensajes, las llamadas me motivaron mucho para llegar a lo más alto del podio".

¿Que sientes que tu madre es la entrenadora?

"Pues se siente muy bonito que mi mamá que nos ha visto crecer y dentro del proceso como deportista siempre ha estado cerca de nosotros con mi hermana, sea quien me está coucheando, y al final cuando la pelea se define sea a ella a quien abrace, la verdad que esto es inigualable, es que con ella hay una gran confianza que me ha enseñado mucho y estamos muy conectadas".

¿A quien le dedicas la medalla de oro?

"Primeramente a Dios porque sin el no hubiera sido posible, luego a mi familia con quien hemos pasado momentos bien complicados, a mi equipo de trabajo, por eso siempre busco llegar al podio, y aunque soy nueva porque voy cambiando de categoría llegué a la final y subí al podio para lograr lo mejor, quiero agradecer públicamente al Instituto del Deporte a Isaac Terrazas, a Rodo, a Memo que siempre estuvieron cerca de mi y me han apoyado mucho, a mi equipo de trabajo que ha hecho mucho esfuerzo, ahora no me han dicho nada todavía pero estaré buscando mi lugar en la Selección Nacional, se que con la ayuda de Dios lo voy a lograr", concluyó la medallista morelense.





