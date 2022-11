Vivo, el libro en que Paty Valle cuenta cómo el deporte cambió su existencia

La sirena morelense, Patricia Valle Benítez, hizo realidad este viernes un largo y anhelado sueño, al presentar su libro que tituló “¡No solo existo!, ¡Vivo!”.

La presentación la realizó en el estado de Querétaro donde radica desde 2012 y el próximo 2 de diciembre, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, hará lo propio en su natal Morelos.

En el libro de 324 páginas, la atleta narra sus experiencias de vida buscando motivar a las personas que sienten que no pueden salir adelante.

El material fue presentado en el Centro Cívico de Querétaro por la propia atleta que tiene el récord de asistir a siete Juegos Paralímpicos consecutivos.

Los pasados Juegos en Tokio, reprogramados de 2020 a 2021 por la pandemia, significaron su cierre dentro del olimpismo, aunque aún sigue en las competencias ampliando su trayectoria deportiva en sus más de 53 años de existencia.

Lo vivido antes y después de su experiencia en la máxima justa deportiva mundial, es parte de lo narrado en las páginas de esta imperdible obra de la deportista, quien nació en la capital morelense de Cuernavaca y que vivió gran parte de su vida en Temixco.

“Ahora llevo todo lo vivido al papel, pero lo que te puedo decir es que este libro no se trata de mí, sino de ti, de todas y cada una de las personas que en este momento viven una batalla interna de crecimiento y sienten que no podrán. (...) Si estás teniendo un día complicado, lee mi libro. Te prometo que aprenderás a valorar lo que tienes y te llenarás de ánimo y esperanza”, comentó.

En la sinopsis del libro de la editorial Fokus Buk, la atleta explica que “En cada palabra que he escrito reflejo mi gratitud con la vida, porque, más allá de limitarme, me demostró el amor incondicional de mi familia, la importancia de entrenar el cuerpo, la mente y el espíritu, que mi voluntad es infinita y que puedo lograr todo lo que me proponga poniendo en alto que la discapacidad no es sinónimo de incapacidad ni de minusvalía, sino que es una condición que la vida me otorgó para mostrarle al mundo que todos podemos, todos somos iguales y que mis ganas por luchar y salir adelante han sido la clave para probar que la fe se ríe de lo humanamente imposible”.

Paty Valle señaló que en los próximos días estará en Cuernavaca para dar a conocer también cómo hizo el libro, esta tarde de viernes estuvo en la ciudad de la Corregidora: “finalizado mi año de competencias ahora estoy en la gira de la presentación. Este viernes 11 en Querétaro y el próximo dos de diciembre, si las cosas salen bien, será en Cuernavaca; me encanta ese día porque es el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad por lo que se juntarían dos eventos en uno; y de ahí iré a otros estados donde me inviten”, concluyó.





