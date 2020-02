Vencerá la Sierra Montenegro don Rafael Guerrero

Después de implantar un récord para Cuautla con 12 horas continuas corriendo sobre la pista de la Unidad Deportiva de Cuautla el pasado 26 de enero, Rafael Guerrero Romano inició su preparación a escasos días de la proeza de cara a su participación en los 21 kilómetros sobre montaña que correrá en el trail de la Sierra de Montenegro, justa atlética que celebrará su cuarta edición el próximo domingo 23 de febrero en el municipio de Jiutepec.

Para Guerrero Romano no hay cansancio y mucho menos problemas musculares, pues con sus más de 40 años de experiencia en los que ha corrido más de 200 ultramaratones “no tengo ningún problema, todo es mental, al día siguiente de la marca corrí 2 horas para recuperarme, con paso a cámara lenta, y después de eso, quedé como nuevo listo para regresar al trabajo y a los entrenamientos”.

Y es que no pasó ni una semana y el ultra atleta estaba ya de regreso a los entrenamientos con sus recorridos rutinarios en lo que incluye repeticiones y largas distancias.

“Algo muy importante después de hacer una gran esfuerzo como el que hice en la Unidad Deportiva sobre la pista, (entre el sábado 25 y domingo 26 de enero), es hacer ejercicios de recuperación; ese día domingo en la mañana me fui a descansar un poco, pero al levantarme inicié la recuperación con otras dos horas de carrera; es decir, corrí en cámara lenta, más despacio que si fueras caminando, y eso te vuelve a dejar como nuevo, no hay cansancio, no hay nada, y al día siguiente estaba listo para iniciar mi entrenamiento fuerte para el día 23 de febrero que estaré en la carrera de Montenegro donde defenderé el pódium que he ganado en dos años consecutivos”.

“Quiero ganar otra vez, es mi vida, correr, correr y correr, es mi pasión, y claro, de la mano con mi trabajo porque al día siguiente empecé también a cargar los bultos de cemento, la pala, la cuchara y a pegar el block”, señaló al hacer referencia a su trabajo como albañil.

El entrevistado indicó que apenas el domingo realizó el entrenamiento del centro de Amecameca, Estado de México, a Paso de Cortés, entre los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, en recorrido de ida y vuelta para completar 49 kilómetros, todo esto a escasas tres semanas de la marca implantada en Cuautla.

El atleta de 61 años dijo que todavía el próximo domingo tendrá su gran cierre antes de participar en el medio maratón de la Sierra de Montenegro.

“Estaré en la lomita de Yecapixtla haciendo 16 kilómetros y unas 20 repeticiones (subidas y bajadas), entrenamiento que tendrá una duración de casi tres horas; después de eso bajaré en la semana la intensidad para esperar la prueba del siguiente domingo”.

En este medio maratón Guerrero Romano ha ocupado pódium en las dos últimas ediciones, por lo que va por un tercer evento consecutivo subiendo a la escalinata del éxito dentro de la categoría de veteranos.