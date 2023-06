UAEM finaliza su participación en la Universiada Nacional 2023

El alto nivel de competencia, aunado al recorte presupuestal para cumplir con una mejor preparación y asistencia en las eliminatorias a nivel regional, llevó a los Venados de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) a finalizar su participación en la Universiada Nacional 2023 sin ninguna medalla.

Tras 18 días de intensa actividad en el evento deportivo, la máxima casa de estudios no pudo lograr poner su nombre en el medallero, al conseguir sólo cuartos lugares, quedándose a un paso de sumar las medallas que tenía presupuestadas, así lo mencionó el director del deporte de la UAEM, Álvaro Reyna Reyes.

La casa de estudios se quedó por debajo de lo conseguido el año pasado, donde se obtuvieron tres medallas de bronce en Chihuahua. En ese 2022 se reanudaron los juegos universitarios en el llamado estado grande después de dos años de no llevarse a cabo la justa deportiva más importante del nivel superior del país.

"El año pasado acudimos en diez disciplinas deportivas, en esta ocasión nos quedamos al paso con dos disciplinas menos; en esta ocasión en handball se participó en ambas ramas, juntando a 55 deportistas en esta Universiada".

Sin embargo, sobre la ausencia de medallas en esta nueva edición, el dirigente deportivo dio a conocer que se juntaron dos factores: el económico y el deportivo que fue en aumento en las universidades potencia dentro del deporte.

"Desgraciadamente el deporte universitario sufrió algunos cambios, la disminución en el número de participación se debe a que ya no hubo los apoyos a nivel regional en las eliminatorias de todo el país; esto hizo más compleja la participación, ya que no hubo hospedaje ni alimentación para los atletas y equipos. Ante eso tuvimos que viajar todos los días, a veces de madrugada para nuestra participación ya fuera en Toluca o en la Ciudad de México; eso nos tuvo en desventaja ante los equipos locales, ya que el desgaste fue mayor para los nuestros que no descansaban de la manera adecuada, pero aun así considero que conseguimos un buen resultado en el regional al mantenernos en casi la misma participación de un año antes".

Por otro lado agregó: "También el nivel de competencia estuvo por arriba sobre todo en las universidades que son potencia en el deporte; la sede volvió a ser en un estado del norte, donde nos enfrentamos a equipos que subieron su nivel, ya que muchas universidades llevaron a gente buscando clasificarse para el mundial universitario que se organiza cada dos años y hoy tocó en esta eliminatoria".

Fue como explicó Álvaro Reyna, se midieron frente a instituciones de gran renombre como los Tigres de la Autónoma de Nuevo León que fue el máximo ganador de la justa con 65 medallas de oro, la U de G que sumó 31 medallas, el Tec de Monterrey sumo 22 medallas, el local Instituto Tecnológico de Sonora sumo 20 medallas y La Autónoma de Sinaloa sumo 19 medallas.

"Todas ellas son universidades que le han invertido mucho al deporte y que han reclutado a todos los que son campeones de los Juegos Conade, se los están llevando ellos, nos enfrentamos a lo más fuerte".

A pesar de eso, consideró que se logró una buena participación, “ya que conseguimos varios cuartos lugares, no se lograron medallas en esta ocasión, pero estuvimos ahí en la pelea, como en el handball donde perdiendo por un gol ya no se pasó a la siguiente etapa; de igual manera en atletismo, judo y levantamiento de pesas, en todos ellos nos colocamos a un paso de las medallas”, acotó el dirigente deportivo de los Venados.