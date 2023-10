Sergio Cervantes será asesor jurídico de la Federación Mexicana

El Máster Sergio Cervantes Nieto de la Academia de Lima Lama Cuernavaca, recibió el comunicado de la Federación Mexicana de Lima Lama A.C. donde lo nombran como asesor jurídico al quedar acéfala por el fallecimiento del Lic. Margarito Cruz Cruz.

El acuerdo se tomó en junta del consejo directivo, gracias a la trayectoria que tiene Sergio Cervantes como deportista y maestro.

El Máster obtuvo muchos triunfos en el deporte de las artes marciales, fue campeón mundial por dos años, el primero fue en Europa y luego en Inglaterra, y se preparaba para una tercera participación pero por motivos de la pandemia se dejó para nueva fecha.

Sergio Cervantes aceptó este compromiso para demostrar en un nuevo ámbito su profesionalismo e impulsar a las nuevas generaciones a la práctica de deporte.

“Hace 13 años me gradué en Derecho como abogado y he llevado la carrera en conjunto con la profesión de maestro de artes marciales, ahora se me encomienda el mandato a lo cual con mucho gusto he aceptado, en lo que prometo hacer valer mi calidad como profesional del Derecho, con humildad que me caracteriza y con determinación por el lima lama, agradezco al Master César Fernández Montiel por la confianza en mi persona”, concluyó.