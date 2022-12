Recuerda exjugador del Zacatepec encuentro con Pelé

Edson Arantes Do Nascimento "Pelé" se puso la playera de los Gallos del Jalisco allá por 1975 y disputó algunos juegos y hasta pudo marcar un gol, el brasileño jugó cuatro partidos en ese torneo, recuerda Alfredo "Harapos" Morales, quien en ese entonces jugaba para los Gallos, para luego pertenecer al equipo azucarero de los Cañeros del Zacatepec.

Cuenta el exfutbolista morelense que se ha ido el que para muchos fue el mejor jugador de todos los tiempos; "Harapos" Morales recuerda aquellos encuentros deportivos con Pelé:

"Fue un cuadrangular entre equipos de Jalisco, Chivas, Atlas y Tecos, ahí, Pelé se puso la camiseta de los ya desaparecidos Gallos y jugó cuatro partidos ante los rojinegros del Atlas, donde se definió todo en penales y Pelé anotó uno de ellos para llegar a la final".

¿Cómo llegaste a los Gallos del Jalisco?

"Bueno, es toda una historia, resulta que desde muy joven me pasé a Estados Unidos, de mojado, vivía en Los Ángeles y jugaba en equipos amateurs, había fútbol y era muy popular, ahí mis compañeros me decían que tenía condiciones para jugar en la Primera División en México, que por qué no me probaba, pero yo no me quería ir de California, me gustaba mucho el ambiente y con jugar estaba satisfecho, hasta que migración me agarró y me mandó para Tijuana".

Alfredo "Harapos" Morales señaló que lamenta mucho el fallecimiento de Pelé, con quien pudo conversar un poco en un par de ocasiones en aquel torneo en el que coincidieron.

"Te voy a contar una anécdota, la cual me dejó mucha enseñanza, estábamos en el vestidor ya para vestirnos y salir a la cancha, estaban todas las playeras, Pelé estaba a la par de la mía, yo agarré la playera número 10 que yo vestía en el Jalisco, y se me quedó mirando y me dijo, déjame usar la camiseta número 10, tú sabes que en la selección de Brasil y en el Santos y en todo el mundo me conocen con la número 10, cuando el me habló me lo dijo de una forma tan sencilla y humilde que le dije que la usara y yo me pongo la 90 le dije".

Agegó que aquellos momentos los lleva grabados, pues era el mejor del mundo y mostraba siempre una actitud humilde.

El exjugador del Zacatepec destaca que la presencia de Pelé en México fue todo un acontecimiento, pues no figuraba un Messi como lo es ahora; Maradona empezaba a jugar, pero no era la leyenda en que también se convirtió. Sin embargo, reitera, "como el Rey Pelé no hay más".

A finales de la década de los 70's e iniciando los 80's, Alfredo "Harapos" Morales se convirtió en un jugador clave para los triunfos del Zacatepec, era muy veloz. Fue pretendido por varios equipos de Primera División, pero los Cañeros no lo dejaron ir, a la fecha sigue jugando con todos sus excompañeros de ese recordado equipo en Morelos.





➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

➡️ Recibe la información relevante en tu correo a través del Newsletter

Local

➡️ Checa los temas de la edición impresa ¡SEMANAL!