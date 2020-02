Por la Libre en los Deportes

1.- La diferencia entre el fútbol femenil y el de la rama varonil, son no sólo los sueldos, sino también el trato, y la competencia de la Concacaf se hace ante potencias del universo, y enfrentar a los representativos de Estados Unidos y de Canadá, es como si cotidianamente se encarara, en una eliminatoria, a Brasil y Argentina o a Alemania e Italia, cuando que, entre los caballeros, se encara, casi siempre, a representativos de bajísimo nivel, y no pocas veces se tienen dificultades, no sé si para subir el raitging y tener a los aficionados pegados al televisor o porque realmente no se avanza en este deporte en la varonil, pero el caso es que sí se sufre, y eso que uno solo de los elementos del balompié azteca cobra más que todo el cuadro rival completo, porque el fútbol mexicano paga muy bien, tomando en cuenta la efectividad de los elementos, y ahí está André Pierre Gignac,que con todo y su edad, es el mejor elemento del balompié mexicano, su nivel está por encima de cualquiera, y cada vez que toca el balón se siente la diferencia, hace goles, corre, pica, regresa, remata, sirve, y no hay quién le aguante el ritmo, y es él y los demás, por ello, pensar en competir en el mundial de clubes, sólo se tendría, igual que en selecciones, para encarar a Centroamérica para ganar nueve de diez, en Sudamérica cuatro de diez y en Europa uno o dos de diez, mientras que a África y a Asia, alrededor de seis y cuatro, y no hay fórmulas mágicas; sí hay sorpresas, pero nada más, si ninguna posibilidad de la constante.

Los mejores sueldos de las mujeres no son, ni siquiera, los peores de los varones; la mayoría de los encuentros se resuelven en las canchas de entrenamiento de los equipos de la primera nacional, los premios que se dan por los títulos ganados están como para lanzar a la cara de los que los dan, los viajes se hacen en condiciones muy por abajo de lo que tiene ,los escuadrones hasta de segunda división, mientras que las exigencias están a la orden del día, y los cuidado médicos rayan en lo lamentable, y ahí está el caso de la jugadora del América que murió. Si hubiera sido un hombre y estrella de alguna escuadra, se seguiría hablando de la falta de cuidados y de prevención, pero fue una dama y nunca hubo escándalo siquiera, ya nadie se acuerda del caso, y si se presentara otro en iguales condiciones, también se olvidaría pronto, porque comercialmente no hay presión.

Seguramente lo que pagan las televisoras para trasmitir sus encuentros, han de ser escasos en comparación a lo que se tiene para los caballeros.

¿Dónde están las feministas para defender a las jugadoras del fútbol?, ¿no merecen una protesta ante una entrega sin circos en cada uno de los encuentros?.

Ahí está la idea para hacer algo importante por las damas, ¿o porque son futbolistas no merecen defensa?.

2.- Corachivas enfrentará a los Alabrijes este sábado en el estadio del ingenio, pero si alguien dice que es una revancha, les está mintiendo, porque no es ninguna partida de finales, sino del campeonato regular, así que ni les calienten la cabeza. Mejor quédese en casa, total, si llegan a la final ya se verá, y pueden llegar los verdes a la final por lo mediocre del evento y si les mandan jueces de línea de Morelos, con Michel Caballero por delante, se garantiza el pase, por mera casualidad, que quede claro. En tres partidos, Corachivas suma dos penales a favor, en otra de las casualidades.

3.- Los Arroceros del Cuautla visitarán a los mineros, en Zacatecas, en un duelo en donde, el triunfo cuautlense significará trepar al liderato, y la derrota, alejarse sustancia,mente de los puestos de privilegio; de ese tamaño es el problema.

4.- En la tercera división, Selva Cañera ante Chilpancingo, en Jojutla, a las 15 horas sabatinas; Corachivitas recibe al Academia Cuextlán a las 15 horas dominicales, en el ingenio, y los Chinelos de Yautepec ante el Atlético Cuernavaca que ya se relame los bigotes pensando que lleva un flan y hasta se pregunta ¿cuántos goles vamos a meter? En el calendario no tiene lugar del cotejo.