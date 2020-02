Por la Libre en los deportes

1.- Sin duda que las cosas están para llorar en el seleccionado femenil mexicano, dado que, desde el principio se sabía que sólo derrotando al cuadro de Canadá en el tercer cotejo de la etapa de grupos se tendría posibilidades de llegar a Japón, porque, de perder, las cosas se iban a poner color de hormiga, dado que en las semifinales se tendría que enfrentar al 11 de los Estados Unidos y en su territorio, por lo que el resultado se puede dar antes de que se lleve a cabo el cotejo, y es lo que se dará en la jornada del viernes.

Se inició con dificultades para derrotar al representativo de Jamaica al son de 1-0, mientras que el representativo de Canadá le endilgó un 9-0, y ante San Cristóbal y Nieves se dio el 6-0 y las canadienses se surtieron con el 11-0, lo que hablaba ya de una diferencia notable, y frente a las de la Hoja de Maple se esperaba la derrota y se dio, 2-0, y las del norte no quisieron hacer más, esperando ya el cotejo de la segunda ronda frente a las costarricenses, lo que se tendrá en la jornada de este viernes, en donde se debe salir con el triunfo, incluso más sencillo que lo que resultó el juego ante las mexicanas, por lo que se puede adelantar que ya se tiene el pasaporte en la bolsa para los Olímpicos, pues, aunque se pueden dar las sorpresas, la verdad es que sus posibilidades son escasas, a tal grado que son de menos cero, después de lo visto en las primeras partidas del certamen.

En cuanto a Estados Unidos, ya se le ganó, las aztecas hicieron la grande, pero no es de todos los días, son las excepciones que confirman la regla de un trabajo con orden, en las universidades, en donde se trata a las jóvenes con especial cuidado, y en la liga de nuestro país, las cosas están tan mal que lo que gana la mejor jugadora no se equipara con lo peor que recibe un equipero de medio pelo de la rama varonil, y ahí nadie dice nada, le tienen miedo a las televisoras, todos son los que guardan silencio ante el hecho.

El representativo de Estados Unidos debe ganar a las mexicanas con la mano en la cintura, aunque se haga el mejor de los esfuerzos, puesto que no se tiene la fuerza de las estadounidenses, ni la calidad, ni la fortaleza física ni el fogueo, así que se puede dar como un hecho que las primas serán las que acompañen a las canadienses a la fiesta de las olímpicas en Japón, y no se encuentra ningún resquicio por el cual se pudiera colar la sorpresa, no hay eficiencia, y menos porque se ve que los dos mejores representativos del área llegaron a esta contienda con todas las armas, con excelente trabajo previo y ahí están las consecuencias, por lo que si se quiere estar en los Juegos Olímpicos en este deporte, se tendrás que adquirir el boleto, porque parta contender, es imposible por los cuatro costados, así que a trabajar para la siguiente contienda, dentro de cuatro años.

¿Qué necesidad mandar árbitra mexicana al juego entre Costa Rica y Canadá?, ¿es un mensaje, una equivocación, una tontería, confianza extrema?. Si se equivoca se van a venir las críticas. Es el colmo lo que sucede en ocasiones dentro del ámbito deportivo.

2.- Corachivas la lleva sencilla, se va a medir, en Hermosillo, frente al cuadro de Cimarrones, con el que nunca se ha perdido, y aunque el juego sea en el norte, que se cuenten ya los puntos con los verdes, con todo y que Valdiño se empeñe en favorecer a su paisano Taborda, a quien le da partidos y lleva 21 y sólo un gol en su cuenta personal. Lo que es ser amigo y paisano del entrenador, todo se perdona, todo se acepta fácilito.

3.- En la segunda, el Cuautla recibe al Zitácuaro el domingo a las 15 horas en la Heroica y se debe salir con la victoria.

4.- En la tercera, flanes para Atlético Zacatepec que visita a los Leones de Amecameca y para el Cuernavaca que recibe al Puebla; Selva Cañera visita a las Águilas.

Nos escuchamos, en En Serio Noticias y de lunes a viernes de 8 a 10 y de 18 a 19 horas.