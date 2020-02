Por La Libre

1.- Cuando faltaban diez minutos, servicio del morelense, Óscar David Sánchez Nava y gol de Miguel Vallejo, para que los Cimarrones lograran su primer triunfo en la liga de ascenso sobre Zacatepec, así sea el que se hacía llamar como el Corachivas, y le tocó al argentino Valdiño esa distinción, por lo que su equipo está fuera de la zona de finales, con sólo tres unidades de las 11 que se tienen en disputa, lo que habla de un botín tan pobre que es para vergüenza, Copn la ventaja de que por delante se tiene a los Alebrijes que han iniciado mal el evento y sólo están con cuatro guarismos, lo que tampoco es como para echar las campanas al vuelo, sino todo lo contrario, es para estar alerta y que se hagan las revisiones que se consideren convenientes hasta que se dé con los errores.

Corachivas inició con siete elementos no nacidos en México, le volvieron a marcar un penal a favor y ya van dos en tres cotejos y seguiré contándolos, y por segundo duelo al hilo, el timonel acude a su paisano, Facundo Taborda, de inicio, con lo que se llegó ya a 22 cotejos y en los cuales sólo lleva un tanto, pero si desde la banca lo alientan a ser el elemento improductivo, allá los Arana que son los dueños del conjunto, lo peor del caso es que los morelenses somos los que seguimos pagando por el estadio, puesto que los dueños del equipo se llevan todas las ganancias, mientras que los gastos, reparaciones y demás las pagamos todos nosotros, porque los Arana no dan nada por el alquiler, por el mantenimiento o de impuestos y todavía se atreven a tener una escuadra tan de bajo perfil, en donde los morelenses no tienen cabida; en el torneo pasado, entre los dos que se tenían, sólo se acumularon 20 minutos, pero nadie les reclama y creen que están en un trabajo trascendente, pero no, ni en lo deportivo ni en lo financiero para la región, es más, cuando hay buenas entradas, la comunidad padece la fata de estacionamiento, y se controla todo y es para el vencedor, y la alcaldesa no hace nada por bien del municipio.

Valdiño tiene la ventaja de que en un grupo de 12 escuadrones, siete son los que llegan a las finales, es decir, sólo cinco se quedarán fuera, y como están las cosas, que se deje al margen a dos, a los Cafetaleros y a los Dorados, con lo que ya sólo falta eliminar a tres, y el Atlante sigue por la misma ruta, una escuadra de tanta tradición y de historia ahí va, arrastrando la cobija, dando pena, pero a los directivos les da igual, porque si quisieran poner el remedio, ya lo hubieran hecho con la contratación de futbolistas de excelente nivel y no lo que tienen, pero si la afición no dice nada, si en los medios todo es halago, los directivos siguen en la hamaca, recibiendo dinero de las televisoras y con equipos de un nivel deplorable, y ahí están los cifras, no se requiere conocer de fútbol para saber que tres de 11 unidades es una cosecha pobre, que ser ocho entre 12 es lamentable, que no tener jugadores de la región es evidencia de que no quieren apoyar el lugar, que no pagar impuestos ni mantenimiento ni alquiler es un disfrute que perjudica a la entidad.

2.- El seleccionado mexicano de fútbol de la rama femenil ganó con aprietos a Jamaica en donde bien pudo terminar en igualada, y se ganó 6-0 a San Cristóbal y Nieves, pero la lógica se siguió de largo, porque frente a Canadá se fracasó 2-0 y en las semifinales se dio el 4-0 ante Estados Unidos, con lo que se quedó fuera de los Olímpicos de Tokio, lo que no hace más que poner de manifiesto que el gran salto del fútbol mexicano no llega.

3.- El Zacatepec Selva Cañera perdió peleando ante las Águilas. La llegada de señores de la Promotora Deportiva Zacatepec fue fatal. De seguir así no se calificará.

4.- En Yautepec se inauguró una cancha que parece un estadio; ahora sólo falta que sea un municipio sin ejecuciones.

