Por La Libre

1.- Los Arroceros del Cuautla siguen en pleno ascenso, y en los tres cotejos disputados en casa en la parte complementaria del certamen, se lleva igual número de triunfos y sin recibir gol, dos de ellos 1-0, con una serie de dificultades, pero, al final del cuento se dio el triunfo, sobre el Zitácuaro en el cotejo del domingo pasado, y antes frente al Cafessa, y se agrega el 4-0 sobre el Deportivo Calor, para alcanzar los nueve guarismos y llegar a 32 con el 0-0 en su visita a Aguacateros, y el 2-2 y derrota en penales, 9-8 contra uno de los contendientes más difíciles, el Chapulineros, en donde se pudo salir con banderas al aire, pero entre los descuidos propios y los errores del nazareno, se combinaron para el empareje, con lo que se logró sólo un par de unidades en estos dos juegos de visitantes.

En total se tienen 11 unidades en esta segunda vuelta, con lo que se vuela en 32 y se está en la escalinata seis, al parejo que los Aguacateros, y a cuatro del líder de la contienda, el 11 de los Mineros de Zacatecas, a los que se enfrentará en la jornada que viene, en las tierras mineras, de tal suerte que, de ganar, podrían llevarse cuatro unidades y con ello emparejar a sus rivales en turno, lo que vendría excelente, pero se debe ser realista y con ello entender que el rival es complejo, que por algo es líder de la contienda, y es que se cuenta con todo el poderío de los Tuzos del Pachuca, en donde se hace un trabajo de alta calidad con los jóvenes, desde el reclutamiento de los futbolistas en distintos territorios para que se les trabaje y terminen en el circuito superior, lo que sale más barato que ir al mercado nacional y al extranjero, en donde cada elemento cuesta tan caro que es mejor formar en casa, porque, con ello, se les inculca el cariño a la playera que se porta, y si se cuenta con calidad, se queda y debuta en el circuito superior, o, si interesa, se vende y se cuenta con recursos para continuar con el proyecto que tantos resultados ha dado, con la serie de ascensos y de equiperos surgidos de la cantera, lo que se tiene que multiplicar en todos los conjuntos, pero en casi todos se opta por abrir la chequera, no se cuenta con la paciencia y si el joven no da resultado pronto, se le abandona a su suerte, mientras que en la organización tuza las cosas son artesanales, con paciencia franciscana y ya se tienen dos escuadrones en el circuito superior, los tuzos y los panzas verdes del León, y los verdes son los líderes de la contienda, y aunque los hidalguenses no están en el carril por ahora, es un hecho que van trabajando y pronto se estará en condiciones para pelear por los puestos de honor, y frente a esta organización irán los arroceros para esta jornada

Carlos González Balbuena y Ramón Figueroa están dando los resultados que se esperaba, puesto que se trata de dos personajes dentro del fútbol con suficiente calidad como para llevar al conjunto a la liguilla por el título y ser de los protagonistas, para ir a la segunda premier, con un poco de trabajo, lo que se lograría por la vía deportiva, lo que sería por primera vez para el Cuautla que, cuando ascendió fue por promociones.

2.- En la tercera división, el Cuernavaca va al frente del grupo seis, pero el resultado de igualada y derrota en penales frente al Puebla dejó satisfechos sólo a sus paleros by los incondicionales, pero me deja la impresión de que con ello se dan por bien servidos, cuando que lo único que vale en este circuito es el ascenso, lo otro es sólo algún torneo de cierto éxito, pero a seguir contra los mismos rivales y en los mismos territorios.

3.- En la universidad la vida deportiva ha desaparecido por Álvaro Reina y su difusor.

4.- Corachivas de 11 punrtos sólo tres, de tres partidos dos derrotas un triunfo, en dos juegos Taborda, paisano del técnico fue titular; ya lleva dos penales a favor.

