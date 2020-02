Por la libre

1.- De acuerdo a la información dada a conocer en las páginas del periódico "esto", ya se iniciaron las entrevistas entre directivos del Atlético Zacatepec y personas de Veracruz para llevar a la escuadra al estadio Luis Pirata Fuente, lo que se puede utilizar en dos sentidos:

a.- Para advertir (¿chantajear?) a las autoridades de Morelos de que se tienen otras ofertas, y en caso de que no se les den más privilegios, se van a ir, al fin que tienen ofertas, y como la noticia ya se difundió, tienen datos de sobre. No sería el primer equipo que hiciera lo mismo, ni los primeros directivos; de hecho, es una práctica recurrente; de esa manera aumentan los dineros o servicios que igual representan beneficios.

b.- Que se pueden hacer las negociaciones y si allá se les presentan mejores opciones, ni se piensa, se llevan la escuadra sin miramientos; incluso se es pasar por encima de pactos de honor y hasta de convenios, porque casi siempre se hacen con gobiernos que rara vez protestan o emprenden acciones legales; siempre tienen cosas mas importantes por atender que estar con estas cuestiones futboleras.

Es falta de ética. En realidad no lo sé. Al final es un negocio, y no precisamente todos los negociantes trabajan con ética o son éticos. Muchos ni la conocen. Negocios son negocios y es lo que cuenta. Lo que ignoran los que no tienen ética que un día se les pagará con la misma moneda, aunque, en ese caso, sí saldrían las lágrimas de cocodrilo y tendrían rueda de prensa y acudirían a las autoridades para que les paguen sus gastos. La ley del embudo de negociantes sin escrúpulos, y sí los hay.

No sé si sea el caso de los Arana en alguno de estos casos, no lo puedo afirmar; sólo el tiempo dará la razón a quien la tenga, aunque no estaría de más que depositaran una fianza de unos cinco millones de dólares, para que, en caso de que se vayan en un terminado tiempo, pongamos cinco años, la pierdan y se quede para el área de deportes, para que se conforme una escuadra desde la tercera división con equiperos de la entidad para que crezca el proyecto con miras al ascenso, y es factible si se unen todos los escuadrones de la tercera y se conforman equipos del A hasta el final,y luego en la segunda. Si no se asciende, por lo menos se organiza el asunto y surgen elementos de calidad y también entrenadores y directivos con cariño por la tierra, precisamente lo que les falta a los Arana. Eso no se compra en boticas, perdonen.

2.- Los Arana ya desmintieron la especie. Igual hicieron los directivos del Irapuato cuando vendieron el equipo que fue el que se hizo llamar Zacatepec y descendió, y así lo hay hecho otros que hacen arreglos, pero mientras siguen cobrando las taquillas y diciendo que se quedarán de por vida, que es el mejor lugar del mundo y por atrás hacen la mudanza.

3.- En cuanto a las certificaciones, hasta el momento sólo se tienen tres asegurados: Dorados de Sinaloa, Toros del Atlético Celaya y Alebrijes de Oaxaca, el actual campeón; los otros nueve, incluyendo al Atlante, no tienen la certificación, de tal suerte que en caso de ascenso, recibirán una lanita pero se quedarán en el circuito.

4.- Del arbitraje, ni hablar, es un desastre, de un error al otro, penales por todos lados, sobre todo a algunas escuadras, y Brizio en sus vacaciones que sólo son interrumpidas de vez en cuando. Es una pena.