Por La Libre

1.- El Zacatepec Selva Cañera está en grave peligro; lo dicho de que se está en épocas de lo más difíciles en su historia, era cierto, la derrota de 1-0 frente al 11 de los Chinelos de Yautepec, así lo testifica, con todo y que es cierto que el conjunto yautepequense está en la mejor etapa de su historia y lleva ya un par de éxitos en este torneo, el otro en el 2-1 al Puebla, y está con 14 guarismos, y todo con dos pesos, porque no hay recursos; no se los da el alcalde, Agustín Alonso, quien pudiera aportar más con sólo cobrar al fuereño 11 del Atlético Cuernavaca, pero no lo hará, no le interesa el equipo más que para decir que ahí está, pero el conjunto le está dando una lección de dignidad y de capacidad; ahí el trabajo es lo que le salva, el esfuerzo y la colectividad, y ahí no hay permiso para que nadie se relaje, que si un hueco aparece, el conjunto se derrumba, pero cuando todos van a lo que aprendieron, cuando se calzan los zapatos y ponen alma, vida y corazón, suele ser una escuadra de peligro, y ahí se tienen estos dos éxitos y se espera más, tanto que si se queda en la mitad de la tabla, no será sorpresa para nadie. No hay magia, hay trabajo.

Si Chimnelos tuviera un alcalde más yautepequense, sin duda que iría mejor, pero no es de su interés la población, y el deporte es sólo una tarea a la que, de vez en cuando, se acude para sacarle partido, para da a entender que se está al tanto, pero todo es la simple apariencia, es el discurso que sólo se eslabona con palabras, aunque ésas queden lejos de la realidad, pero ya está en su segundo periodo y podrían ser diez, que todo será igualito.

Selva Cañera pasa la peor temporada de tantos años, pero también tiene una explicación, y es que los integrantes de la Promotora Deportiva de Zacatepec, quisieron ir al frente y ahí están las consecuencias, un conjunto pobre y al borde del desastre, y es su culpa o su responsabilidad, según lo vea cada quien, pero, es igual, el caso es que tal vez la ruta que se está trazando es para la desaparición, y ya se tiene experiencia, ahí el 11 de la segunda que no es más que un fantasma, porque algunos insanos siguen con la respuesta de que no ha desaparecido, que cuando se tenga dinero se recupera, y sí, se tiene razón, pero los adeudos que se tienen son mayores a lo que cuesta la franquicia.

Esto se parece como aquel señor que dice que tiene camioneta blindada, de lujo; sólo le falta pagar el precio para que salga de la agencia y llegue a su casa; así la franquicia, ahí está, pero en las oficinas del circuito, y si no se tiene dinero para sacarla, ahí se quedará, y si no hay dinero para la tercera, menos para la segunda.

2.- El torneo de la liga de ascenso arrana esta semana, en donde se desea que el nivel sea superior a lo que se ha visto en los últimos eventos, siento tan ínfimo que hasta el 11 de Corachivas pudo campeonar, y un morelense estuvo en el ajo por incapaz, así espero que haya sido, que el error de Caballero Galicia fue por torpe y no por mala fe, y el conjunto que usurpa el estadio que fue construido por los morelenses, visita a los Venados, por lo que se puede considerar que los cuatro puntos ya están en la bolsa; el rival es poco caso.

3.- Los Arroceros del Cuautla igualaron con los aguacateros, en territorio purépecha, y los michoacanos luego salieron con el triunfo sobre los Chapulineros, en Oaxaca, así que lo logrado por los cuautlenses, debe ser valorado en su justa dimensión, y busca más

4.- Los silbantes del fútbol no tienen quien los guíe, les presta ayuda. Brizio de vacaciones por siempre.