Pentatlón de Juegos Conade 2023 no tendrá prueba de equitación

De acuerdo a la convocatoria Nacional de los Juegos Conade 2023, en esta edición el Pentatlón Moderno no tendrá la prueba de equitación, al anunciar el presidente de la Federación Mexicana de la disciplina, Juan Manzo Orañegui, que en Morelos, sede de este deporte, “nos habrá caballos”.

Debido a la eliminación de una de las cinco pruebas que comprende el Pentatlón Moderno, en esta ocasión la disciplina estará incompleta y por lo tanto sólo se competirá en pruebas de Tetratlón Individual, Relevos de Tetratlón por Género, y Relevos de Tetratlón Mixtos.

“La convocatoria para esta edición de Juegos Conade así lo marca y por lo tanto al no haber caballos en la prueba, solo se tratará de un tetratlón”, comentó Manzo Orañegui en la red social de la FMPM, al referirse sobre la actividad de los Juegos Nacionales Conade que en esta especialidad se realizará en Morelos.

cabe señalar que el Pentatlón Moderno será una de las cinco disciplinas que se realizarán en Morelos dentro de la etapa Nacional, en este caso del 14 al 23 del próximo mes de junio.

“En esta edición hay muchas cosas raras, situaciones que no se habían dado. Antes cuando era un evento compartido con la Conade, los institutos y la Federación, había otra visión y proyección de resultados de estos Nacionales Conade; ahora se cambia por completo y se vuelve un evento totalmente de los Institutos del Deporte”, señaló el federativo.

“Hay que recordar que los atletas que participan son nuestros y de las asociaciones, no andan libres, todos tiene que estar afiliados; este es un deporte de riesgo, no de alto riesgo pero sí de riesgo y sino se tiene una buena preparación y alguien que se haga responsable, ya no sólo de la equitación, sino del esgrima, esto puede traer consecuencias muy fuertes”, agregó.

“Con todas estas situaciones, los Nacionales Conade ya no dan ninguna clasificación para competencias internacionales, como primer punto; como segundo, ya no va haber caballos en esta edición, y tercer punto, solamente se va a premiar el Tetratlón y los Relevos; no va haber otras premiaciones como eran las medallas para el desarrollo, las cuales se eliminan en esta ocasión”.

Manzo Orañegui expuso que al ser una prueba incompleta la que se tendrá en esta ocasión, sin los caballos de la prueba de equitación y en su lugar una carrera con obstáculos, no se podrá considerar pentatlón y solo quedará como tetratlón; “porque para calificar en pentatlón, tienes que calificar en pentatlón haciendo las cinco disciplinas, sino, no calificas; creo que no es por ahí, todos los estados tienen que trabajar las cinco disciplinas… los estados en vías de desarrollo, pueden aspirar a obtener una medalla, pero en el pentatlón esas medalla deben venir en cascada una vez que se hacen las cinco pruebas, es cuando se premia el laser run (tiro carrera) y el biatlón, es decir, no son pruebas independientes, es una sola competencia y de ahí se sacan los mejores lugares”.

Por último, comentó que Estado como Jalisco, Nuevo León, Aguascalientes, Ciudad de México “son estados que siempre pelean los primeros lugares en las competencias; los demás estados hasta hace poco ya tienen la posibilidad de llevarse una medallita, y al no haber ya estas medallas de desarrollo en los Nacionales Conade, vamos a tener que hacer algunos cambios al interior de la Federación para las premiaciones”, concluyó.





