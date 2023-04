Pentatleta morelense, con la mira puesta en París

El pentatleta Emiliano Hernández Uscanga, originario de Cuautla, Morelos, se encuentra en camino a los Juegos Centroamericanos y Panamericanos, aunque su objetivo va más allá: los Juegos Olímpicos de París 2024. Actualmente, forma parte de la selección nacional de Pentatlón Moderno, la cual recientemente visitó Egipto para sumar puntos en el ranking y obtener un lugar en la Final de Copas, que otorgará plazas para los Olímpicos de París.

En entrevista, el atleta aseguró estar constantemente preparándose para cumplir sus metas personales y colectivas. Además, busca seguir los pasos de su hermano mayor, Ismael Hernández, quien fue el primer medallista olímpico de México y ahora Emiliano busca igualar su trayectoria.

"Inicia el camino y después de tener una preparación constante, realmente con muy pocos días de descanso, todos estamos con la ilusión de cumplir nuestras metas personales y colectivas y allá estaremos", aseguró el atleta nacido en la ciudad de Cuautla.

Por otro lado, Hernández Uscanga considera que los eventos realizados hasta el momento son como fogueo, ya que forman parte de la preparación del equipo rumbo al Campeonato Mundial 2023 y a los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador, así como los Juegos Panamericanos Santiago 2023, programados para llevarse a cabo en Chile del 20 de octubre al 5 de noviembre.

En cuanto a sus aspiraciones, el pentatleta asegura que su mentalidad sigue enfocada en seguir triunfando y mejorar constantemente en todo, con el objetivo fijo en los Juegos Olímpicos de 2024.

"No me he quitado la mentalidad de seguir triunfando, pero eso sí, se debe de entrenar a diario para mejorar en todo e ir ascendentemente en el ranking, pues la mirada está fija para los Juegos Olímpicos de 2024".