Nadadores paralímpicos padecen la falta de apoyos de la Conade

Ahora es la representación nacional de paranatación quienes padecen la falta de apoyos y presupuesto de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

La selección que acudirá al Mundial 2023 de paranatación en Manchester, Inglaterra, saldrá a la ciudad sede hasta el próximo 26 de julio, a solo dos días de iniciar el día 28 de julio su participación en el país Europeo, lo que les generará problemas para la adaptación horaria y el cansancio por el largo viaje, sobre todo.

Así lo dio a conocer la histórica competidora en siete Juegos Paralímpicos y ganadora de 11 medallas desde Atlanta 96 a Tokio 2020, Patricia Valle Benítez, quien consideró que esta decisión de las autoridades del deporte les provocará problemas para tener un mejor desempeño en el evento.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

"A unos días de salir al Mundial no tenemos vuelo, no tenemos guía, no hay nada cierto, lo cual es muy triste porque nos afecta de manera emocional, psicológica, física, y en todos los aspectos para la competencia".

La experimentada paratleta, quien ya sufre las consecuencias de hablar sobre esta problemática, comentó que es una situación difícil la que están enfrentando el grupo de 21 atletas que estarán en el viejo mundo representando a México.

"En primera, no tendremos el tiempo suficiente para acoplarnos al nuevo horario, porque son bastantes horas, siete adelantadas con respecto a México... en segunda, psicológicamente es muy pesado llegar casi al día de la competencia, porque te sientes cansada físicamente por el vuelo. Que además no nos mandan en vuelos directos, sino en tres escalas donde nos hacemos muchísimo tiempo entre cada vuelo; es muy cansado porque terminamos con pies hinchados. Llegamos amolados completamente y además sin descansar y sin entrenar, porque a veces te avientan hasta 24 o 36 horas en un velo que podrían ser de 11 horas, es muy complicada esta parte, la estamos pasando mal en todos los aspectos”, expuso la sirena morelense.

Se trata de la participante más longeva del equipo nacional de paranatación, y lamentó que en sus más de 28 años de alto rendimiento se esté retrocediendo.

"No debe suceder esto con ningún deportista, no solo con natación, con ninguno se debería estar padeciendo este tipo de situaciones tan tristes, pero que por primera vez en nuestra historia deportiva creo que regresamos 50 años atrás”, puntualizó.