Morelos concluye participación en ajedrez de Juegos Conade

Morelos finalizó su participación dentro del ajedrez rápido de los Juegos Nacionales Conade 2024 sin ganar ninguna medalla. La representación se quedó cerca de lograr un par de medallas dentro de las categorías Sub 20 varonil y la Sub 12 femenil en la modalidad de clásico, con las participaciones de Miguel Ángel Nava y Rebeca Sarahí Bahena, al ganar ambos cuatro de sus 6 partidas.

El cambiar de categoría en esta edición 2024 pesó en algunos jugadores que estuvieron en actividad durante los cinco días de competencia. Fue el caso de la mundialista en Egipto 2023, Fernanda Guadalupe Barrera García que de la Sub 12 donde ganó medalla de oro el año pasado, dio el salto a la categoría Sub 16, mismo caso de Brian Emiliano Gálvez que de la Sub 16 pasó a ser jugador de categoría Sub 20.

En el último tramo de competencias, los competidores participaron en la modalidad de ajedrez clásico dentro de tres modalidades, pero tampoco lograron meterse a las medallas.

En la Sub 20, dentro del ritmo de juego de 25 + 5 mixto, el de Cuernavaca Miguel Ángel Nava Ruiz guardó la mejor posición al finalizar en el lugar 16 con un acumulado de 4.5 puntos luego de las 7 partidas que enfrentó.

Dentro del ajedrez rápido mixto con ritmo de 10 + 5, se colocó también como el mejor de la categoría al ocupar el sexto lugar con 5 puntos.

Y en la modalidad de Blitz con ritmo de 3 + 2, el mejor colocado fue Brian Emiliano Gálvez Villalva al concluir en el lugar 15 con 4.5 puntos.

Por la categoría Sub 16, el mejor morelense fue Héctor Vásquez Pineda qué se colocó en el lugar 21 con 4 puntos dentro del ritmo de juego de 25 + 5; en el 10 + 5 se colocó en el lugar 24 al ganar 4 puntos, y en Blitz con la suma de 5 puntos terminó en el noveno puesto de entre 64 ajedrecistas participantes.

Y dentro de la categoría Sub 12, en el ritmo 25 + 5, Rebeca Sarahí Bahena Pérez logró dos puntos para colocarse en lugar 54 con victorias ante rivales de Campeche y Veracruz; en el ritmo de 10 + 5 logró 3 de 7 puntos para ubicarse en el lugar 45, y en Blitz también acumuló 3 puntos para instalarse en el puesto 46.