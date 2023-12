Morelenses, presentes en el Challenger de Rugby

El Challenger de Rugby M19 Femenil y Varonil 2023, celebrado en el Deportivo Harp Helú de la Universidad Nacional Autónoma de México, contó con la destacada participación de tres jugadoras morelenses del equipo Tlahuica Rugby Morelos.

Las atletas, dirigidas por el profesor José Abraham Castro Basurto, representaron a México en esta competición de alto nivel.

Las jugadoras Desidere Damián Baquedano, Karime Hernández Macedo y Aranza Molina Quintana, dejaron una huella significativa en el torneo.

Reconocimiento a Aranza Molina

Molina Quintana, de 18 años y estudiante de Enfermería en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), con ocho años de experiencia en rugby, fue reconocida como la mejor jugadora del seleccionado México Negro, destacando por su habilidad y compromiso en el campo.

Molina Quintana resaltó la importancia de la experiencia adquirida al competir contra equipos de renombre como Canadá. A pesar de que los resultados no fueron totalmente favorables, el reconocimiento como la mejor jugadora de su equipo fue un aliciente para continuar su preparación y desarrollo en el rugby.

La morelense subrayó el valor de participar en competencias nacionales e internacionales, como los juegos Nacionales de la Conade, y su representación de México en 2022, en su crecimiento como deportista.

Invitación a practicar rugby en Morelos

Además, Molina Quintana llamó a las jóvenes morelenses a unirse a este deporte. Invitó a las interesadas a participar en los entrenamientos que se llevan a cabo los martes y jueves en la cancha El Llano de la colonia San Gaspar, Jiutepec, de 17:00 a 20:00 horas. Destacó que el rugby es un deporte formativo y una excelente alternativa para quienes buscan desarrollar sus habilidades y potencial en esta disciplina.

El equipo México Negro, en el que participaron las tres jugadoras de Morelos, tuvo una actuación notable durante el torneo, enfrentándose a equipos fuertes y acumulando experiencia valiosa.

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: México Negro (05) vs (25) México Sub20, México Negro (05) vs (40) MacDowell de Canadá, México Negro (10) vs (12) México Verde, México Negro (17) vs (00) México Negro, México Negro (00) vs (27) MacDowell, y México Negro (00) vs (49) México Sub20.