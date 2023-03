Luis Martínez sufre estragos por la inseguridad en el país

El ultramaratonista que realiza el reto “32 estados en pies ligeros” para apoyar a los tarahumaras de Chihuahua, vivió horas de terror al llegar a una zona roja del estado de Aguascalientes donde se topó con gente armada con machetes

La causa noble que persigue el ultramaratonista de Chihuahua, Luis Martínez, al recorrer todo el país en busca de ayuda alimentaria para los tarahumaras de su estado natal, vivió horas de terror en su paso por Aguascalientes al entrar la madrugada de este jueves a una zona roja con la venta de drogas.

Así lo narró el ciclista mexiquense Ubaldo Bandera Villegas, la única persona que acompaña al atleta en el reto denominado “32 estados en pies ligeros” que iniciaron el pasado 18 de febrero en Cancún, Quintana Roo, y en el cual hasta el momento han corrido alrededor de 15 maratones en igual número de estados visitados en la zona centro y sur del país.

Bandera Villegas comentó en un video subido a sus redes sociales, que al llegar al estado hidrocálido fueron conducidos hasta un lugar donde había gente drogada y armada con machetes que inmediatamente les hicieron saber que no eran bienvenidos.

“Alguien que organizó la visita en el chat de Aguascalientes, si quieren venir aquí, estamos todos espantados, encerrados en un hotel; no sabemos si es seguro salir de aquí”, comentó.

Cortesía | Luis Martínez

A lo largo del recorrido que han tenido por más de 14 estados, indicó “nos han dado recomendaciones sobre balaceras y machetazos, sin embargo, uno tiene toda la actitud de participar en este evento en cada ciudad, pero no sabemos aquí en Aguascalientes si estas personas tengan conectes con otras personas, no sabemos que rollo, y no vamos a salir de este hotel porque desconocemos que terreno estamos pisando”.

Agregó: “Que mala onda de la persona que nos guió hasta este punto rojo donde venden droga, no sé en qué cabeza cabe que nos metan aquí, aunque se tenga la mejor intención, si se sabe que en tu ciudad o colonia donde nos vas a meter es un punto de venta de droga y que traemos todo el equipo y lo que se ha juntado con causa; la verdad no sé en qué mente cabe el meternos en un lugar así”, dijo mientras pedía el apoyo para salir de la zona roja en Aguascalientes.

Cortesía | Luis Martínez

“Nos dispondremos a dormir un rato, estamos bien cansados, Luis llegó y se aventó a la cama, nos sacamos de onda con esto porque no estamos haciendo ningún mal, es un evento con causa, pero que desagradable que Aguascalientes nos reciba de esta manera, con una bola de escuincles amenazándonos, siendo cuestionados por unas señoras… tuvimos que escondernos entre la oscuridad y pedir un Uber y cuando se estacionó salimos corriendo con la advertencia que si nos veían en la calle nos iban a agarrar a machetazos”, narró el ciclista con mucha preocupación sin dejar de pedir el apoyo en un mensaje transmitido en su red social para ayudarlos a salir de la zona insegura.

Luis Martínez estuvo en Cuautla apenas el pasado sábado 25 de febrero para correr el maratón con causa al lado del ultramaratonista Rafael Guerrero Romano y de otro grupo de corredores que fueron los coordinadores de la visita a Morelos, sin pasar mayor contratiempo.

Siguió en los días siguientes con su paso por del Estado de México, Hidalgo, Colima, y Guanajuato; y espera llegar el próximo 5 de marzo a Chihuahua para correr todavía el tradicional Ultramaratón Caballo Blanco en Barrancas del Cobre en la comunidad de Urique, donde entregará a los tarahumaras de la Sierra Madre Occidental lo recolectado en víveres como maíz, frijol, arroz y dinero en efectivo.