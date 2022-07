Luis Avilés rompió sequía mexicana en pruebas de velocidad

Con un tiempo de 46.47 segundos, Luis Antonio Avilés Ferreiro finalizó su participación en el Mundial de Atletismo 2022 que se disputó este 17 de julio en la ciudad de Eugene, Oregón, Estados Unidos, rompiendo una sequía de 17 años sin haber un representante mexicano en esta prueba de velocidad dentro de un mundial.

Finalizados los seis heats eliminatorios, el morelense que corrió al lado del estadounidense Michael Norman, poseedor del mejor tiempo de la prueba, no logró colarse a la siguiente ronda al quedar fuera de los mejores 14 registros de la competencia, mismos que estarán en las semifinales en dos días más sobre la misma pista del estadio Hayward Field.

El escenario se vistió en algunos sectores con los colores de la bandera nacional impulsando a Luis y al resto de la delegación mexicana presente en la competencia.

El oriundo de Cuautla, fue el más joven de la prueba varonil y corrió apenas su primer Mundial de Atletismo dentro la categoría elite, haciendo historia como el primero de la tierra de Emiliano Zapata en una competencia de velocidad.

“Estamos muy orgullosos de Luis, un corredor muy joven con apenas 20 años que seguro estoy será de semifinales y finales mundiales y olímpicas, y si los astros se combinan y hay algunas cosas que nos ayuden, puede ser hasta medallista”, comentó el ex olímpico Alejandro Cárdenas, poseedor de la mejor marca nacional en la distancia tras observar la participación del mexicano.

“Hay que tener paciencia, no hay que desesperarnos, yo se que a veces en México o en países donde se necesita tener resultados, uno quiere que estos lleguen pronto, pero esto no existe en el deporte, aquí se necesitan años, paciencia, como los dicen en sus redes los grandes como Michael Norman, ellos manejan mucho la palabra paciencia y es lo que deben tener los atletas; en ocasiones por la adrenalina uno quiere ya lograr los resultados, pero esto no es así”, dijo el sonorense al hacer un análisis de la participación de Luis para una cadena televisora.

“Debemos de felicitarlo y de entusiasmarnos, él es parte de todos esos jóvenes que estuvieron en nacionales como la Olimpiada… todos esos jóvenes de atletismo deben tener la firme convicción de que se pueden lograr las cosas y no se pueden conformar con lo que ha hecho, el ser campeón nacional es muy importante, pero hay más, un escenario más y si se le piden al cuerpo un poco más, lo pueden lograr”, agregó.

Avilés Ferreiro estuvo en el segundo heat eliminatorio con el hombre más rápido de la prueba, el de San Diego, Michael Norman, quien corrió en el carril 3 al lado del mexicano que estuvo en el dos.

Norman, ganador del oro en el relevo 4 x 400 m en los Olímpicos de Tokio, se clasificó sin problemas en primer lugar con tiempo de 45.81, siendo el cuarto mejor registro de los seis heats eliminatorios, sólo por debajo del sudafricano Nene Zhakhiti que marcó un 45.69, el belga Borlée Dylan con 45.70, y su compatriota Borlee Kevin con 45.72 segundos.

La lista de los 14 semifinalistas cerró con el también belga Alexander Doom que marcó 46.18, apenas 29 milésimas menos que Luis Avilés.











