Atletas quedan burlados en carrera atlética

El domingo 10 de julio se llevaría a cabo una carrera atlética de 12 kilómetros con varias categorías, en la que los organizadores cobraron 700 pesos con la promesa de entrega de kits, pero resulta que en la fecha acordada no aparecieron.

Es por ello que más de 50 atletas quedaron burlados y defraudados. El pago se realizó vía Internet.

La carrera se anunciaba con premios de hasta cinco mil pesos al primer lugar.

Al respecto, Alejandro Juárez, presidente de la Asociación de Atletismo del Estado de Morelos informó que desconocía sobre el asunto.

"No tenía conocimiento de esto, ya que para hacer carreras no se acercan a la asociación para tener el aval, algunos que se acercan se les ayuda en lo técnico y en toda su logística, a veces se acercan para ver si no hay otra competencia el mismo día, pero en esta no sabía nada, nunca se acercó nadie a preguntar y a obtener el aval, deben de pedir permiso-aval al ayuntamiento y también al Instituto del Deporte y Cultura Física. Esto nos obliga a hablar con los municipios de la entidad, para que cuando se organice una carrera les pidan el aval de la Asociación de Atletismo de Morelos, y así evitar que pasen en el futuro otros hechos como este", concluyó.





➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

➡️ Recibe la información relevante en tu correo a través del Newsletter

Local



➡️ Checa los temas de la edición impresa ¡SEMANAL!