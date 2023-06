Lucha olímpica morelense regresa con tres medallas de los Juegos Conade 2023

Morelos regresó del estado de Tabasco con una cosecha de tres medallas, una de cada color dentro de la Lucha Olímpica de los Juegos Nacionales Conade 2023, resultados que se calificaron como positivos en la evaluación que realizó la Asociación de Luchas Asociadas del Estado de Morelos a cargo del presidente y entrenador estatal, Antonio Morán Lagunas.

“Ha sido muy positiva la participación de la lucha en este año, se tuvo una efectividad del 50 por ciento, ya que de seis atletas se lograron tres medallas; es algo que siempre tomamos muy en cuenta porque siempre tratamos de llegar a estos juegos y avanzar con esta efectividad mínima; esta vez se logró, creo que no hemos bajado de este parámetro”, informó el dirigente.

Dio a conocer que en esta ocasión siguieron una estrategia diferente a las ediciones anteriores y les funcionó, como fue el no prometer medallas con la finalidad de evitar que los atletas se sintieran abrumados por conseguir las preseas.

“Nosotros esta vez no nos atrevimos a pronosticar medallas para no presionar a nuestros atletas, esa es la conclusión a la que hemos llegado porque a través de los medios de comunicación ellos se sienten abrumados, es mucha la presión que se genera y que actúa de manera negativa”.

“Creo que de ahora en adelante seguiremos esta estrategia de no prometer medallas y así nos vamos a mantener tratando de no presionar a los atletas con los medios a quienes vamos a tratar de tenerlos alejados en ese sentido; se comprobó que esto fue algo positivo y así nos mantendremos”.

Los medallistas en la tercera edición de los Juegos Conade (antes Olimpiada Nacional) fueron:

Alan Yahir Pérez Uribe que se colgó el oro en la categoría Sub-20 dentro de la división 92 kilogramos

que se colgó el dentro de la división 92 kilogramos La plata para Gustavo Alberto García Bocanegra de categoría Sub-17 en el peso de -92 kilogramos

de categoría Dentro de la misma categoría, pero en la división de -65 kilogramos, Johan García Serrano con el bronce.

“Estos logros se alcanzaron pese a tener un año muy complicado que nos obligó a modificar los entrenamientos en este nuevo ciclo, reestructuramos cierta parte de la preparación y es por eso que acudimos a competencias nacionales donde no salimos a buscar específicamente las medallas, sino que se lograran los objetivos que se trabajaron durante las sesiones de entrenamiento; esta vez apuntamos a las medallas de los Juegos Nacionales, más no a las de los eventos federados los que sólo los utilizamos como plataforma de desarrollo de nuestros atletas”.

Por último dijo que tras cerrar este ciclo deportivo exitoso con los Juegos Conade 2023, vendrá un merecido descanso, “así lo tenemos planeado, ha sido un año de muchos gastos para todos, de mucho invertir en equipo, en viajes, en competencias e incluso hay chicos con problemas en la parte académica porque las instituciones no estaban dando permisos para estas competencias, hubo reprobados por no estar en exámenes; estamos todos agotados, padres, atletas y entrenadores que además de hacer toda esta parte de la preparación y de luchar con ellos que no es nada fácil, tenemos que estar haciendo las gestiones para que se les pueda apoyar por parte de los diferentes municipios”, concluyó.