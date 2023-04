Listos los duelos de futbol de la Tercera División Profesional

Con horarios todavía por confirmar, la Liga de futbol de Tercera División Profesional dio a conocer cómo quedaron los duelos de liguilla en las dos zonas de ascenso por el campeonato de su temporada 2022-2023.

Finalizada la competencia regular en los 18 grupos que comprende la categoría, se informó los encuentros que se disputarán tanto en la Zona “A” como en la Zona “B” correspondientes a la primera fase eliminatoria de 16vos. de final.

En la Zona “A” quedaron integrados los cuatro equipos del grupo siete donde se clasificaron tres conjuntos morelenses y uno del estado de Guerrero: Tigres de Yautepec, Águilas de la UAGro., Club Deportivo Yautepec y los Halcones de Oaxtepec.

En la Zona “A” compiten equipos que clasificaron de los grupos al 8 y en la Zona “B” de los grupos 9 al 18.

En ambas zonas son un total de 32 escuadra las que jugarán por el título y cuatro ascensos a la categoría inmediata de la Federación Mexicana de Futbol, como es la Liga Premier.

De acuerdo con el artículo 20 de la fase final, los equipos clasificados participan por el Título de Campeón y Subcampeón de Zonas "A" y "B" para obtener los Ascensos respectivos a la Liga Premier en la Temporada 2022-2023.

Duelo directo morelense: Tigres vs. Halcones

Con la confirmación de los partidos de la primera ronda eliminatoria de la Zona “A”, la Liga TDP confirmó el choque directo entre los Tigres de Yautepec y los Halcones de Oaxtepec, quienes clasificaron como 1 y 4 del grupo 7 respectivamente.

Sin duda será uno de los duelos más atractivos de esta ronda por tratarse de dos equipos de la misma entidad y sobre todo, del mismo municipio de Yautepec. Este lunes quedará confirmado el horario de este enfrentamiento, así como el de todos los partidos de esta ronda eliminatoria.

El tercer equipo morelense y de Yautepec, los merengues del CDY, se eliminarán con el equipo Atlético Mexicano que se clasificó dentro del grupo 4 donde finalizó en cuarto sitio con 61 puntos, entre 16 equipos.

Jugó en fase regular cuatro partidos más que los morelenses que compitieron en un grupo de 14 escuadras y donde el CDY sumó 58 unidades.

Así quedan los 16 choques por zona

16AVOS DE FINAL ZONA A

(1) Club CDM vs Oceanía Fútbol Club (32)

(2) Artesanos Metepec F.C. vs Fuerza Mazahua F.C. (31)

(3) Club Atlético San Juan de Aragón vs Atlético Pachuca (30)

(4) Club Deportivo Muxes vs Universidad del Golfo de México (29)

(5) Atlético Cuernavaca vs Pejelagartos Tabasco (28)

(6) Águilas UAGro vs Club Deportivo FC Cuervos Blancos (27)

(7) Delfines U.G.M. vs Bombarderos de Tecámac FC (26)

(8) Caballeros de Córdoba vs Club Hidalguense (25)

(9) Chilangos FC vs Cruz Azul Lagunas (24)

(10) Halcones Negros F.C. vs Cordobés Futbol Club (23)

(11) Búhos de Oaxaca F.C. vs Guerreros DD (22)

(12) C.F. Estudiantes vs Héroes de Zaci FC (21)

(13) Deportivo Yautepec FC vs Atlético Mexicano F.E. (20)

(14) Dragones de Oaxaca vs Faraones Texcoco (19)

(15) C.H. Fútbol Club vs Progreso FC (18)

(16) Inter Playa del Carmen vs Pioneros Junior (17)

16AVOS DE FINAL ZONA B

(1) Poza Rica vs Sultanes de Tamazunchale (32)

(2) Aguacateros de Peribán FC vs Afar Manzanillo (31)

(3) H2O Purépechas FC vs Fundadores (30)

(4) Lobos ITECA vs Atlético Boca del Río (29)

(5) Diablos Tesistán FC vs Puerto Vallarta F.C. (28)

(6) Fut-Car vs Gladiadores FC (27)

(7) Orgullo Surtam vs Celaya Linces (26)

(8) FC Santiago vs FC CEPROFFA (25)

(9) Atlético Chavinda vs La Tribu de Cd. Juárez (24)

(10) Acatlán vs Catedráticos Elite F.C. (23)

(11) Tapatíos Soccer FC vs Búhos UNISON FC (22)

(12) Titanes de Querétaro vs London FC (21)

(13) Club Deportivo Ayense vs Xalisco FC (20)

(14) Aves Blancas vs Club de Fútbol Cadereyta (19)

(15) Atlético Leonés F.C. vs Deportivo Soria F.C. (18)

(16) Univ. Aut. de Zacatecas vs Saltillo Soccer F.C. (17)









