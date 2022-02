Lince regresa al beisbol de primera fuerza

Después de una larga sequía de tres meses sin actividad de Primera Fuerza, este domingo volverá la actividad dentro de la máxima categoría del beisbol regional de Cuautla, con el inicio de la nueva temporada 2022.

Serán ocho las escuadras de esta división que estarán en competencia, donde se destaca el regreso del legendario equipo Lince que regresa a la actividad tras una década de ausencia.

Esta escuadra no participaba desde la pasada década cuando se dio de baja como ya lo había hecho en anteriores oportunidades, sin embargo, estará de vuelta por enésima ocasión.

El cuadro en esta nueva historia, volverá a jugar en su tradicional campo de San José, según se informó en la junta previa donde fue inscrito para participar en la competencia por arrancar.

En la categoría también se destacan novenas como el campeón defensor Real San Agustín y los Lobos de Yautepec, equipos que se han repartido los más recientes títulos en la división mayor.

Las otras escuadras son Toros de Jaloxtoc que ascendió después de ganar el campeonato en Segunda Fuerza ocupando el liderado de fase regular.

Sección 29 de Casasano que jugará en el parque del Ingenio Beta San Miguel, Central Casasano con sede en el Fausto Medina de Casasano, y los equipos San Marcos y Yecapixtla, ambos con sede en el diamante de San Marcos de la tierra de la cecina.

Para abrir bocado, este domingo precisamente ambas escuadras jugarán el clásico cecinero siendo San Marcos el anfitrión a partir de las 12 del día.

En el mismo horario jugarán Sección 29 y Lobos en el Ingenio, y Central Casasano ante Lince en el Fausto Medina.

Pendiente quedará el duelo entre el debutante Toros y el campeón Real San Agustín.

Por la segunda fuerza serán 12 los equipos participantes en la nueva temporada.

En la fecha 1 del domingo juega a las 10 horas, Dragones frente a Titanes en Jonacatepec; a las 12, Conejos vs San Marcos en La Escopeta de Yautepec, misma hora de Tigres vs Abelardo en San José, y Cerveceros vs Bravos en Oacalco.

A las 12:30 se enfrenta Tenex vs Dodgers en Tenextepango; y a las 13 horas, Leandro Valle vs Cuervos en Jonacatepec.





