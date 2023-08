Juniors de Tlaltizapán no participará en la próxima temporada de la Liga TDP

El proyecto de Juniors Tlaltizapán no se concretó para participar en la presente temporada de la Liga de Tercera División Profesional (TDP).

A casi un mes de arrancar la temporada, la directiva le dio las gracias al técnico Héctor Vidal Estrada, quien molesto, confirmó que el proyecto que le planteó en un inicio el dueño del club, se cortó de tajo dejando a la deriva a los jóvenes que ya se preparaban en el plantel desde el inicio de la visoría un mes atrás, y del propio entrenador y cuerpo técnico que no tomaron otros proyectos por casarse con este, el cual finalmente no fructificó.

El futbol profesional no llegará al histórico Pueblo Mágico del municipio de Tlaltizapán de Zapata, al menos por ahora.

La directiva de Junior había informado en sus redes sociales el regreso del equipo el 15 de mayo pasado, después de no tener actividad la temporada anterior en la Liga TDP.

Al día siguiente empezó a confirmar la llegada de jugadores, algunos que ya habían militado en el club en la temporada 2021-2022 como fueron los casos de Ronaldo Benítez, Denilson Osorio, y Oswaldo Benítez, así como la llegada de nuevos elementos procedentes de otros clubes como

Jesús Meza que incluso marcó un triplete en uno de los primeros juegos amistosos contra Formatuf Integral, en una victoria de 3 por 2.

De igual manera ya entrenaban con el club Antoine Navarrete, ex de Selva Cañera, al igual que Jardel Ramírez, Emmanuel Bustos de Martínez de la Torre, Edwin Contreras de Halcones Oaxtepec, Christian López de Bravos de Juárez, y Ricardo Meza de Veracruz.

El técnico Héctor Vidal que había dirigido a Halcones Oaxtepec con la clasificación a la liguilla en el primer torneo, había iniciado las visorías para terminar de conformar el plantel a su llegada el pasado 30 de junio.

Sin embargo, después de tener casi el plantel listo, y luego de una semana de pretemporada, la directiva le dio las gracias al inicio del presente mes de agosto alegando problemas con la franquicia.

“El proyecto se cayó, ya no se hizo, al parecer hubo problemas con la franquicia, hace dos semanas que ya no voy, me dijeron que siempre no y la verdad sí me molesté porque se tenían por ahí dos proyectos y me quedé sin nada”.

“Teníamos una semana ya de pretemporada, pero sólo me dijo (el directivo) que le parara, que tenía el problema con la franquicia y que lo iba a solucionar, pero al final de cuentas no lo hizo; no me supo dar mayores detalles de lo ocurrido con la franquicia, solo se echó para atrás, me quedó mal y pues ahora me quedo sin dirigir en este torneo”.

Para ese momento Vidal Estrada asegura que tenía ya el 70% de los jugadores confirmados en el plantel, y de su labor de julio a julio, todavía no es remunerado por la directiva.

“Trabajé lo de un mes pero aún no me paga; quedó de pagarme está semana”, concluyó.





➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Únete a nuestro canal de YouTube