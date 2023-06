Juegos Conade será de fogueo para el pentatlón moderno

El Pentatlón Moderno de los Juegos Nacionales Conade 2023 con sede en Morelos, se puso en marcha este jueves con actividad en el esgrima en las instalaciones de la Unidad Deportiva Centenario de Cuernavaca.

Desde este primer día de actividad se tuvieron las primeras finales dentro de la categoría Juvenil C, informó el presidente de la Federación Mexicana de Pentatlón Moderno, Juan Manzo Orañegui.

El federativo, tras elogiar las buenas instalaciones que hay para celebrar esta disciplina en Morelos, reconoció que fue un acierto llevar a cabo el esgrima en un lugar abierto como lo fueron las canchas de basquetbol del Centenario totalmente techadas, favoreciendo con ello a los atletas debido al intenso calor que se ha dejado sentir en los últimos días y en especial en este jueves de apertura de la actividad.

“La categoría C es la única que no tendrá semifinales, se fue de manera directa a las finales en un buen lugar de competencia, afortunadamente no se hizo en un espacio cerrado como inicialmente se tenía planeado”, comentó.

De la misma forma dio a conocer que se tuvo actividad con las semifinales dentro de las categorías Juvenil B, incluyendo actividad en las pruebas de natación, y la combinada tiro-carrera.

El federativo, en sus redes sociales, dijo que los Juegos Conade que celebran su tercera edición, “no nos dan clasificación o el pase para ninguna competencia internacional, solo sirve como fogueo y será parte de la preparación para nuestros atletas jóvenes que están por participar en campeonatos internacionales, para eso es lo único que nos beneficia este evento y creo que nos estará dando muy buenos resultados”.

Cabe señalar que en esta ocasión no habrá equitación al quedar suprimida la prueba, como lo anunció previamente la propia Federación, por lo que los atletas de 20 estados que se dieron cita, solo verán actividad en el esgrima, natación, y el tiro-carrera.

Las premiaciones a los ganadores de las dos ramas, varonil y femenil, de la categoría Juvenil C, se realizaron por la tarde al final de la primera jornada de actividad del Pentatlón Moderno, disciplina que culminará hasta el jueves 22 de junio con las finales de la categoría Junior de 19 a 21 años.