Luz Adriana Cañedo: “Quería el oro en los Juegos Conade” 2024

A pesar de ganar medalla de plata en los Juegos Nacionales Conade 2024, la pugilista morelense Luz Adriana Cañedo “la Zurdita” se quedó con la espina clavada ya que necesitaba conseguir el oro para obtener la oportunidad de buscar su clasificación al Mundial Juvenil de la especialidad que se llevará a cabo este año en Croacia.

La peleadora cayó en una muy cerrada final de la división de peso Mosca por decisión de los jueces ante la rival del Estado de México, Tita Reyes, que se quedó con el oro dentro de las acciones que se llevaron a cabo la semana pasada en el gimnasio del Code de Guadalajara, Jalisco.

A su regreso a Morelos, Luz Adriana manifestó que, si bien consiguió la medalla que había prometido luego de regresar en blanco en anteriores ediciones de los juegos Conade, no quedó contenta al no conseguir el primer lugar que le daría la posibilidad de ir por la revancha en busca de su clasificación al Mundial de Boxeo en octubre.

Sin dejar de mostrar una ambición y mentalidad triunfadora, la pugilista comentó: “Esta plata para mí significa un poco la derrota porque anteriormente, dentro del Festival Olímpico celebrado en Oaxtepec del pasado 20 al 27 de abril, conseguí el bronce en un evento que era válido para clasificar al Mundial de Croacia; con ese bronce, tenía que ganar el oro en Juegos Conade para pedir la revancha a la campeona y poder ir al mundial, pero al quedar en plata ya no puedo pedir ninguna revancha, al menos que en 52 kg. mi rival de Chihuahua que fue la campeona del Festival, decida no ir”.

Y es que “la Zurdita” en esta trayectoria rumbo a la plata de Juegos Conade se enfrentó en semifinales a la pugilista chihuahuense Valentina Muñoz a quien venció por la vía rápida, lo que le daba grandes esperanzas de poder ganar la final.

"Enfrenté a la de Chihuahua y le gané en la segunda pelea por RC; ella nos va a representar en el mundial de Croacia, al menos que ella no vaya podría pedir la revancha directa con quien quedó en el segundo lugar del Festival Olímpico, gracias a que le gané por nocaut, pero la única posibilidad sería que la campeonano vaya”.

Luz Adriana, además de la fuerte rival que enfrentó enla final, tuvo el inconveniente de no estar al 100 por ciento. Tuvo fiebre y eso mermó su capacidad física ante la rival mexiquense.

Sin embargo, mientras se define esa última esperanza de ir al mundial, la pugilista tiene ya planes para participar en un encuentro regional a celebrarse próximamente en la ciudad de León, Guanajuato en junio.

“Es un torneo tipo macrorregional en el que participarán varios estados del país, me invitó la asociación del estado; luego vendrá el torneo Guerra en la frontera y el torneo del Sur sureste, que al parecer serán en octubre y en agosto, todos esos torneos, incluidos los clasificatorias para el mundial, han sido muy juntos y no he tenido prácticamente descansos”, comentó la peleadora de categoría juvenil que sigue labrando su futuro de éxito dentro del deporte de los puños.